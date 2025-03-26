Правительство ввело новые правила получения пенсий: какие изменения ждут украинцев

В Минсоцполитики уверяют, что теперь получение выплат будет проще для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ.

После начала полномасштабной войны в Украине был введен отдельный алгоритм получения пенсий для тех граждан, кто остался на временно оккупированных территориях, стал внутренним переселенцем или уехал в поисках убежища за границу. Этот порядок усложнял получение средств украинцами, поэтому правительство решило его наконец упростить.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

"Для урегулирования ситуации правительство приняло изменения, устанавливающие единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом. Теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Ощадбанка, как было до этого", — отметили в министерстве.

Кроме того, пенсионеры, которые находятся за границей или на ВОТ, должны раз в год до 31 декабря пройти физическую идентификацию, то есть власти должны убедиться, что человек жив и получает причитающиеся ему выплаты. Для пенсионеров в оккупации есть еще одно дополнительное условие – минимум одна финансовая операция на пенсионном счете за полугодие, если в течение этой половины года не было физической идентификации.

И, наконец, граждане, которые находятся сейчас или выехали с оккупированных территорий, должны подать в Пенсионный фонд заявление в произвольной форме о том, что они не получают пенсионные выплаты от государства-агрессора.

Напомним, с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 тысяч работающих пенсионеров.

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