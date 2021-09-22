Правительство ввело обязательную вакцинацию педагогов и чиновников

На заседании правительства Минздрав предложил поддержать соответствующее протокольное поручение.

Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от коронавируса работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Соответствующее предложение Министерства здравоохранения было поддержано на заседании правительства 22 сентября.

"Предлагаем начать введение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в частности для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 22 сентября в стране уже привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу — 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 681 589 прививок.

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