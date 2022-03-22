Правительство вводит программу компенсации работодателям расходов на зарплату внутренне перемещенных лиц

С целью сохранения экономики правительство осуществляет релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия, что обеспечивает не только сохранение существующих рабочих мест, но и открытие новых вакансий в уже действующих бизнесах.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев», – сообщила она.

Для того, чтобы получить поддержку, предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом, и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал «Дия» или предоставить заявление в Государственную службу занятости. Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения.

«Рассчитываем, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой – повысить экономическую активность бизнеса Украины», - сказала Свириденко.