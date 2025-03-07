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Правительство выделило более 5 млрд грн на экспериментальный проект восстановления: о чем идет речь

Правительство выделило более 5 млрд грн на экспериментальный проект восстановления: о чем идет речь

Правительство выделило более 5 миллиардов гривен на экспериментальный проект восстановления / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Деньги направят на восстановление населенных пунктов, сильно пострадавших от боевых действий.

Кабинет Министров направит 5,2 миллиарда гривен на экспериментальный проект комплексного обновления пяти населенных пунктов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Финансирование будет направлено на восстановление населенных пунктов, сильно пострадавших от боевых действий: Бородянка (Киевская область), Тростянец (Сумская область), Циркуны (Харьковская область), Посад-Покровское (Херсонская область) и Ягодное (Черниговская область).

"Более 5 млрд грн пойдут на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих общинах. Будем восстанавливать и модернизировать тепло-, газо- и водоснабжение", — заявил глава правительства.

Также правительство предусмотрело реконструкцию транспортной и социальной инфраструктуры.

Напомним, правительство выделило 150 миллионов гривен на возвращение беженцев.

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