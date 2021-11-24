Правительство выделило дополнительные средства на укрепление украинско-белорусской границы

По словам Дениса Шмыгаля, нельзя исключать вариант дестабилизации на границе с Белоруссией.

Кабинет министров выделил 175 млн грн на усиление охранных мероприятий украино-белорусской границы.

Соответствующее решение было поддержано сегодня, 24 ноября, на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, нельзя исключать вариант дестабилизации на границе с Беларусью из-за напряженной ситуации с мигрантами. Украина должна быть готова к любым сценариям.

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию", — сказал Шмигаль.

Стоит отметить, что Украина начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

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