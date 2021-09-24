Правительство выделит теплокоммунэнерго более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах для населения

Правительство выделит теплокоммунэнерго более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах для населения

По его словам, на сегодня техническая готовность регионов к зиме превышает 90%.

Правительство выделит теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более чем 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.

"Правительство работает над вопросом компенсации разницы в тарифах для теплокоммунэнерго за предыдущие периоды, а также над вопросом реструктуризации той задолженности, которая существует на этих предприятиях. Более 30 млрд грн будет перечислено теплокоммунэнерго, чтобы эту разницу компенсировать. Заявления о том, что правительство кого-то оставляет один на один с проблемами, - это популистская риторика, которая не имеет отношения к реальности", — сказал глава Кабмина.

Стоит отметить, что ранее правительство утвердило методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий. Разницу между рыночным тарифам на тепло и горячую воду и теми, по которым платят граждане, теплокоммунэнерго компенсирует государство. Это позволит остаться неизменными тарифам на тепло и горячую воду для населения.

Напомним, в июле 2021 года НКРЭКУ приняла решение о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине теперь будет местная власть, а не правительство.

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