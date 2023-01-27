В отпуск за границу - нельзя: правительство запретило чиновникам покидать Украину во время войны

Один из последних скандалов, связанный с выездом чиновников за границу – это визит нардепа Николая Тищенко в Таиланд.

Правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Теперь должностные лица могут пересекать границу только на основании служебной командировки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет". К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял эти базовые вещи", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что было решение СНБО, был соответствующий указ урезидента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета Министров. Поэтому отныне чиновники без уважительной причины не смогут покинуть Украину.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко попал в громкий скандал, потому что в разгар войны поехав в Таиланд якобы на "встречу с украинской общиной". Депутата исключили из парламентской фракции "Слуга народа", лишив должности замглавы фракции. Впрочем, до лишения депутатского мандата дело не дошло.

Еще один скандал разразился с бывшим уже заместителем генерального прокурора Алексеем Симоненко. Он съездил в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского. После этого его уволили.

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