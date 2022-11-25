Правительство запретило экспортировать топливную древесину: Шмыгаль объяснил почему

Украинское правительство ввело запрет на экспорт топливной древесины из-за спроса на нее внутри самой Украины.
Правительство запретило экспортировать топливную древесину. Такое решение будет способствовать ее накоплению в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сегодня – основной ресурс для отопления.
"Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", — написал Шмыгаль в телеграмме.
В то же время глава правительства подчеркнул, что государство продолжает увеличивать объемы поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.
Напомним, Франция отправила в Украину 100 генераторов, которые помогут стране оправиться от российских ракетных ударов.
В то же время в Министерстве экономики рассказали, грозит ли Украине дефицит топлива из-за массового использования генераторов в результате отключений света.
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