Правительство запретило экспортировать топливную древесину: Шмыгаль объяснил почему

Украинское правительство ввело запрет на экспорт топливной древесины из-за спроса на нее внутри самой Украины.

Правительство запретило экспортировать топливную древесину. Такое решение будет способствовать ее накоплению в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сегодня – основной ресурс для отопления.

"Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", — написал Шмыгаль в телеграмме.

В то же время глава правительства подчеркнул, что государство продолжает увеличивать объемы поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

Напомним, Франция отправила в Украину 100 генераторов, которые помогут стране оправиться от российских ракетных ударов.

В то же время в Министерстве экономики рассказали, грозит ли Украине дефицит топлива из-за массового использования генераторов в результате отключений света.

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