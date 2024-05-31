Правительство значительно повысило тариф на электроэнергию для населения — СМИ

Новый тариф вступает в силу с 1 июня 2024 года и будет действовать до конца апреля 2025 года.

В пятницу, 31 мая, на заседании Кабинета Министров утвержден новый тариф на электроэнергию для населения. Он будет составлять 4,32 грн/кВт, то есть почти на 2 гривны больше, чем действующий до сих пор.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Новый тариф вступает в силу с 1 июня 2024 года и будет действовать до конца апреля 2025 года.

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Решением правительства предусмотрены изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных электроотопительными установками. Для них будет действовать отдельный тариф, по которому потребление до 2000 кВт в месяц обойдется так же, как и теперь, 2,64 грн/кВт, а все, что более 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует принять решение об изменении формулы оплаты населением услуги электроснабжения. По предварительному предложению потребленную электроэнергию до 100 кВт можно было бы оплатить по действующему тарифу (2,64 грн/кВт), а все, что более 100 кВт стоило бы 4,80 грн/кВт.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о запланированном на сегодняшний день изменении тарифа, но не озвучивала окончательной цифры.

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