Право на ошибку или безответственность - в Сети разгорелась дискуссия, чем должны писать школьники

Школьники / © pexels.com

Реклама

Благодаря ручкам «пиши-стирай» можно без проблем исправлять ошибки, что особенно ценят родители и дети. Украинка Ксения продемонстрировала, как резинка на ручке обратной стороны снимает чернила, и добавила, что современные дети впервые могут спокойно ошибаться.

Об этом пишет издание Знай.

Мнения комментаторов относительно ручек «пиши-стирай» разделились. Некоторые считают, что возможность легко исправить ошибку уменьшает чувство ответственности у детей. Они привыкают, что все можно стереть, и перестают стремиться сразу делать все правильно. В жизни такая стратегия не всегда работает, ведь ошибки могут иметь серьезные последствия.

Реклама

«В определенной степени это удобно, но теряется ответственность. Ребенок не концентрируется на задании, ведь всегда можно исправить ошибку. В жизни же иногда цена ошибки очень высока, поэтому стоит еще с детства приучать к тому, что лучше не допускать ошибок», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы иронизируют: «На НМТ тоже будут давать право на ошибку? В жизни тоже можно пройти уровень снова?» или добавляют, что дети привыкают, что любую ошибку можно исправить без последствий.

Родители рассказывают, что собственные дети стали более внимательными, когда стертые ручки не используют. «Я своему ребенку в третьем классе уже не позволяю такую ручку, и он меньше делает ошибок, потому что знает, что нельзя стереть», — делятся они. Учителя также часто запрещают эти ручки, аргументируя тем, что ребенок должен научиться исправлять ошибки самостоятельно, а не просто их затирать.

При этом многие комментаторы отмечают, что такие ручки были в их детстве и право на ошибку — это скорее возможность спокойно исправить ошибку, а не писать без внимания, надеясь на резинку. «Право на ошибку — это когда ты зачеркнул и не волнуешься, а не когда пишешь кое-как, зная, что можно стереть», — добавляют пользователи.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Мужчина, который коллекционирует ручки, случайно нашел в секондхенде две ручки Montblanc, стоимость которых может достигать 480 фунтов стерлингов каждая.