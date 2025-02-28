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Право на отсрочку от мобилизации получила еще одна категория украинцев

Право на отсрочку от мобилизации получила еще одна категория украинцев

Украинцы, прошедшие в плен, получили право на отсрочку от мобилизации /Фото: Минобороны Украины

В Минобороны объяснили, что этим лицам нужно сделать для оформления отсрочки.

Кабинет министров предоставил право на отсрочку от мобилизации гражданским украинцам, побывавшим в российском плену.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Правительство приняло постановление, предоставляющее гражданским лицам, находившимся в российском плену, право получить отсрочку от мобилизации", – говорится в заявлении.

Для оформления отсрочки нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

К слову, в январе правительство приняло постановление, которое дает право на отсрочку от мобилизации родным пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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