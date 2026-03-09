Право на отсрочку от мобилизации: Зеленский подписал новый закон

Контрактники 18-25 лет получили годовую отсрочку от мобилизации / © ТСН

В Украине ввели 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили годовой контракт и уже уволены с военной службы. По истечении этого срока их можно будет призвать в армию только по собственному желанию.

Об этом свидетельствует закон №4782-IX, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Закон вступает в силу со дня, следующего после его официальной публикации. Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на один год.

Закон 4782-IX: что известно об изменениях в мобилизации

Ранее Верховная Рада приняла закон, который должен гарантировать годовую отсрочку от мобилизации для военных в возрасте 18-24 лет, отслуживших годовой контракт по программе «Контракт 18-24». Тем не менее, из-за отсутствия четкой нормы об отсрочке после демобилизации контрактники могли быть призваны уже на следующий день после завершения службы.

Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко объяснял, что это нарушало обещанное право для молодых контрактников на год отсрочки и создавало несправедливую ситуацию.

Чтобы устранить этот пробел, был внесен законопроект №13574, который Верховная Рада поддержала 11 февраля 2026 года. После доработки документ подписал президент Владимир Зеленский и теперь контрактники в возрасте 18-25 лет имеют право на 12 месяцев отсрочки от мобилизации по окончании годового контракта.

Реакция Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что закон обеспечивает выполнение государственных гарантий перед молодыми людьми, которые добровольно выбирают военную службу. Введение четких и прогнозируемых правил, по словам министра, должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии.

Ранее нардепы и представители власти сообщали, что закон дает контрактникам право на год «свободного времени» после службы и предотвращает немедленную повторную мобилизацию.

«Люди, которые отслужили по контракту, будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы ни в какие сектора обороны», — сказал нардеп от «Слуги народа» Федор Вениславский.