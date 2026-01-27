Правоохранитель из Одесской области притворялся работником банка и выманивал деньги у пенсионеров

Задержанный правоохранитель / © Государственное бюро расследований

В Одесской области сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у граждан пенсионного возраста, представляясь работником службы безопасности банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Отмечается, что еще в прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества. Несмотря на это правоохранитель продолжил противоправную деятельность и обманывал граждан.

Выяснилось, что злоумышленник действовал в сговоре с гражданскими лицами. Они находили контактные данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь работниками службы безопасности банка. Под предлогом «защиты счета» они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства со счетов потерпевших и делили их между собой.

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 300 тысяч гривен.

Сейчас правоохранитель уволен со службы и сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мошенник, выдавая себя за банкира, обманул 75-летнего пенсионера на 64 тыс. грниз-за подделки номера телефона.