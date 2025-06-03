ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Правоохранитель пойдет под суд за смертельное ДТП: двое детей потеряли родителей

Начальник отдела полиции на Закарпатье спровоцировал смертельное ДТП, из-за чего двое детей остались сиротами.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Смертельное ДТП на Закарпатье

Смертельное ДТП на Закарпатье / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований завершило расследование дела о смертельной аварии, которую спровоцировал начальник отдела местного правоохранительного органа на Закарпатье. Из-за его нарушения ПДД два человека погибли, а их дети остались сиротами. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении начальника отдела одного из правоохранительных органов Закарпатской области, который грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели двух человек», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 15 ноября 2024 года возле села Гребля Хустского района. Водитель внедорожника превысил скорость и выехал на встречную полосу во время запрещенного обгона, что привело к лобовому столкновению с автомобилем, в котором находились четыре человека. На месте погибла 31-летняя пассажирка, 35-летний водитель скончался в реанимации. Двое детей потеряли родителей.

Напомним, на Днепропетровщине группа подростков связала и раздела ребенка, снимая издевательства на видео.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie