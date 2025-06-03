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- Украина
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Правоохранитель пойдет под суд за смертельное ДТП: двое детей потеряли родителей
Начальник отдела полиции на Закарпатье спровоцировал смертельное ДТП, из-за чего двое детей остались сиротами.
Государственное бюро расследований завершило расследование дела о смертельной аварии, которую спровоцировал начальник отдела местного правоохранительного органа на Закарпатье. Из-за его нарушения ПДД два человека погибли, а их дети остались сиротами. Обвинительный акт уже передан в суд.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
«Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении начальника отдела одного из правоохранительных органов Закарпатской области, который грубо нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели двух человек», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла 15 ноября 2024 года возле села Гребля Хустского района. Водитель внедорожника превысил скорость и выехал на встречную полосу во время запрещенного обгона, что привело к лобовому столкновению с автомобилем, в котором находились четыре человека. На месте погибла 31-летняя пассажирка, 35-летний водитель скончался в реанимации. Двое детей потеряли родителей.
Напомним, на Днепропетровщине группа подростков связала и раздела ребенка, снимая издевательства на видео.