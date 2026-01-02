Правоохранитель присвоил 2,7 млн грн, обманув отца погибшей защитницы "Азовстали"

Задержание подозреваемого в мошенничестве правоохранителя / © Прокуратура Ивано-Франковской области

Высокопоставленного сотрудника полиции охраны в Ивано-Франковской области подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, он присвоил средства денежной помощи, выплаченной отцу погибшей защитницы «Азовстали».

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как установили следователи, один из заместителей начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области узнал, что его родственник получил единовременную выплату за гибель дочери — военнослужащей Нацгвардии, которая в апреле 2022 года выполняла боевую задачу на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Чтобы войти в доверие, правоохранитель предложил потерпевшему переехать в Ивано-Франковскую область, используя служебное положение, устроил его на работу в Управление полиции охраны и пообещал помощь с приобретением жилья», — сообщили подробности в ОГП.

В 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн, убеждая, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей.

Однако имущественные права на недвижимость он оформил на свою близкую родственницу, а после ввода дома в эксплуатацию зарегистрировал на нее и право собственности.

Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 4 ст. 190 УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

