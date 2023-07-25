Правоохранитель требовал взятку у военного, когда его разоблачили – пытался выбросить деньги и сбежать

В Сумах работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили офицера военной службы правопорядка. Его подозревают в вымогательстве 30 тысяч гривен взятки у военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Мужчина заподозрил военного, который находился в Сумах в отпуске, в нарушении административного законодательства — утверждал, что тот был пьян. Он потребовал у него взятку, угрожая привлечь военнослужащего к ответственности и сообщить о нарушении командованию", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ГБР, передача денег состоялась непосредственно в автомобиле подозреваемого. Когда фигурант понял, что его действия документируют работники бюро, пытался выбросить деньги и сбежать.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте (видео).

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