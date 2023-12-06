Правоохранители допрашивают сожительницу Кивы: что она рассказала

Очевидно, коллаборант очень боялся, что его жизнь закончится именно так.

В Подмосковье 6 декабря нашли убитым экснардепа и предателя Украины Илью Киву. Следователи допрашивают сожительницу Кивы.

Об этом пишет российские телеграммы-каналы.

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В российском пропагандистском телеграмм-канале Mash отмечают, что Илья Кива был убит двумя выстрелами в грудь и голову. Да, первым его ранили, вторым – добили.

"Убийство было совершено в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величие Country Club" в селе Супонево. Поэтому тело эксдепутата Верховной Рады Украины обнаружили только через час", — пишут россияне.

Вполне вероятно, что спутница Кивы могла навести киллера на след, однако эта версия пока не подтверждена. Личность женщины не раскрывают в целях ее безопасности. Правоохранителей интересует, не замечала ли она в последнее время подозрительных людей в окружении пропагандиста.

Как пишет российский телеграмм-канал Baza, сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что эксдепутат всегда пытался соблюдать меры безопасности. К примеру, он каждый раз шел в лесополосу гостиницы, чтобы записать видео. Это нужно было для того, чтобы сделать невозможным определение местности, где он находится.

"На этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграмм-канала", – рассказывают о роковой судьбе коллаборанта россияне.

Ранее в ОПУ отреагировали на смерть Ильи Кивы и предупредили, что подобных инцидентов на территории РФ будет больше.

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