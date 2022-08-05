Правоохранители поймали на взятке двух должностных лиц Одесского регионального филиала "Укрзализныци"

Правоохранители поймали на взятке двух чиновников Одесского регионального филиала "Укрзализныци".

Злоумышленники разоблачили на получении 200 тыс. грн неправомерной выгоды. Им доложено о подозрениях.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что ответственные за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге чиновники наладили незаконную схему извлечения неправомерной выгоды из сотрудников производственного подразделения регионального филиала.

Чиновники требовали ежемесячное жалование, а это 100 тыс. грн, за несоздание препятствий в их деятельности, в связи с выявлением излишков дизельного горючего. Кроме того, они подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги.

Отмечается, что правоохранители разоблачили их непосредственно при получении очередного транша 200 тыс. грн. Решаются вопросы по избранию меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей.

Как сообщалось, на Львовщине правоохранители разоблачили схему незаконной продажи автомобилей под видом гумпомощи для ВСУ. Им удалось перевезти около 20 пикапов с нулевым растаможиванием и продать.

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