Правоохранители рассказали, как продвигается расследование убийства журналиста Вадима Комарова

Расследуется версия мести за профессиональную деятельность.

Накануне второй годовщины со дня смерти черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова о ходе расследования его убийства рассказали руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин и заместитель начальника ГУНП Черкасской области, начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев.

Как сообщает издание "Прочерк", рассказывая о ходе расследования убийства Вадима Комарова, глава прокуратуры Черкасской области Александр Воронин отметил, что объем проведенных следственных действий — очень большой.

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"Уголовное дело состоит из около 20 томов, находится на контроле Офиса Генерального прокурора, моем контроле, контроле начальника ГУНП", — отметил Воронин.

По его словам, на сегодня собраны показания около тысячи человек. Осмотрено записи с десятков камер, на 17-ти зафиксировано предполагаемого преступника, составлен фоторобот, проведены десятки экспертиз.

"Семью Комарова никто не обвиняет. Мы говорим только, что у нас возникла проблема. Когда Вадим еще был жив, находился в коме, мы хотели получить средства, на которых он работал. К сожалению, все они были пустые, всю информацию было уничтожено. Семья сообщила, что там могли находиться бытовые родственные записи, обнародование которых семья не хочет", — сказал прокурор.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев, в ходе следствия не подтвердились версии совершения преступления на почве неожиданно возникших неприязненных отношений, с целью ограбления. Расследуется версия мести за профессиональную деятельность. Удалось восстановить часть файлов на старом ноутбуке журналиста, других средствах, осмотрено телефон убитого. Отработаны версии, связанные с расследованием Вадима Комарова о коррупции в горсовете, в черкасской колонии. Они пока не подтвердились.

"Комаров анонсировал знакомым, что готовится опубликовать очень интересный материал. Однако, что это за материал, пока не установлено", — сообщил Евгений Рогачев.

По его словам, следствие установило каким был предмет, которым Вадима Эдуардовича ударили по голове. Это — металлический предмет с гранями, а не труба или молоток, как некоторые писал в СМИ и социальных сетях.

Евгений Рогачев призвал всех, кто имеет какую-либо информацию об убийстве журналиста, сообщить полиции:

"Следствие продолжается, следственные действия продолжаются, некоторые факты проверяются заново. Мы не остановились", — подчеркнул глава следственного управления.

Напомним, в ночь на 20 июня 2019 года умер журналист Вадим Комаров. В больницу его привезли с открытой черепно-мозговой травмой и сразу сделали операцию. Больше месяца состояние Комарова было тяжелым, он так и не пришел в себя. После смерти журналиста полицейские переквалифицировали дело на умышленное убийство и опубликовали фоторобот и кадры с камер наблюдения, зафиксировавшие вероятного нападающего.

Умер журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили в Черкассах Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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