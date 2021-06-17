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Правоохранители рассказали, как продвигается расследование убийства журналиста Вадима Комарова

Правоохранители рассказали, как продвигается расследование убийства журналиста Вадима Комарова

Расследуется версия мести за профессиональную деятельность.

Накануне второй годовщины со дня смерти черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова о ходе расследования его убийства рассказали руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин и заместитель начальника ГУНП Черкасской области, начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев.

Как сообщает издание "Прочерк", рассказывая о ходе расследования убийства Вадима Комарова, глава прокуратуры Черкасской области Александр Воронин отметил, что объем проведенных следственных действий — очень большой.

"Уголовное дело состоит из около 20 томов, находится на контроле Офиса Генерального прокурора, моем контроле, контроле начальника ГУНП", — отметил Воронин.

По его словам, на сегодня собраны показания около тысячи человек. Осмотрено записи с десятков камер, на 17-ти зафиксировано предполагаемого преступника, составлен фоторобот, проведены десятки экспертиз.

"Семью Комарова никто не обвиняет. Мы говорим только, что у нас возникла проблема. Когда Вадим еще был жив, находился в коме, мы хотели получить средства, на которых он работал. К сожалению, все они были пустые, всю информацию было уничтожено. Семья сообщила, что там могли находиться бытовые родственные записи, обнародование которых семья не хочет", — сказал прокурор.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев, в ходе следствия не подтвердились версии совершения преступления на почве неожиданно возникших неприязненных отношений, с целью ограбления. Расследуется версия мести за профессиональную деятельность. Удалось восстановить часть файлов на старом ноутбуке журналиста, других средствах, осмотрено телефон убитого. Отработаны версии, связанные с расследованием Вадима Комарова о коррупции в горсовете, в черкасской колонии. Они пока не подтвердились.

"Комаров анонсировал знакомым, что готовится опубликовать очень интересный материал. Однако, что это за материал, пока не установлено", — сообщил Евгений Рогачев.

По его словам, следствие установило каким был предмет, которым Вадима Эдуардовича ударили по голове. Это — металлический предмет с гранями, а не труба или молоток, как некоторые писал в СМИ и социальных сетях.

Евгений Рогачев призвал всех, кто имеет какую-либо информацию об убийстве журналиста, сообщить полиции:

"Следствие продолжается, следственные действия продолжаются, некоторые факты проверяются заново. Мы не остановились", — подчеркнул глава следственного управления.

Напомним, в ночь на 20 июня 2019 года умер журналист Вадим Комаров. В больницу его привезли с открытой черепно-мозговой травмой и сразу сделали операцию. Больше месяца состояние Комарова было тяжелым, он так и не пришел в себя. После смерти журналиста полицейские переквалифицировали дело на умышленное убийство и опубликовали фоторобот и кадры с камер наблюдения, зафиксировавшие вероятного нападающего.

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