Правоохранители расследуют 45 фактов убийств украинских военнопленных

Украинские стражи порядка с начала полномасштабного российского вторжения задокументировали и расследуют 45 фактов убийств украинских военнопленных.

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Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, информирует УП.

"Факты убийства военнопленных войсками агрессора фиксируются с начала широкомасштабного вторжения. Однако особенно увеличилось количество таких случаев с ноября прошлого года", — заявила Максимец.

Она отметила, что на март 2024 года украинские правоохранители задокументировали 45 фактов убийств военнопленных, которые расследуются в рамках 19 уголовных производств. Максимец заявила, что эта цифра не окончательная.

"В рамках производств устанавливаются не только непосредственные исполнители этих преступлений, но и те, кто мог давать приказ на казнь военнопленных или не реагировал на такие действия своих подчиненных. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением", — заявила спикер Офиса генпрокурора.

Кроме того, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством военнослужащему армии РФ, расстрелявшему украинского военнопленного.

В СБУ сообщили, что злоумышленником является неоднократно осужденный Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

Следствие установило, что 6 января 2024 года Курашов расстрелял бойца ВСУ, которого россияне взяли в плен во время "мясного" штурма РФ. Он произвел не менее трех выстрелов в пленника.

Позже Курашов был восторжен. Плен украинскими военными во время контратаки. На допросе у СБУ другой пленник "сдал" Курашова, а позже были найдены и другие доказательства вины в убийстве украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что гауляйтер рассказал, как РФ намерена использовать украинских пленных.

Кроме того, мы ранее информировали, что боец 3-й штурмовой бригады объяснил, почему кафиры показательно расстреливают украинских пленных.

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