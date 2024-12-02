Правоохранители разоблачили членов организованной группы, которые предоставляли "услуги" уклонистам: детали

Такая "помощь" стоила желающим от 7 до 15 тысяч долларов.

В Киеве разоблачили членов организованной группы, которые оказывали "услуги" уклоняющимся. Они фабриковали выводы ВЛК и переправляли военнообязанных через государственную границу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Киеве разоблачили членов организованной группы, которые предоставляли "услуги" ухилянтам

Подробности

Организатором группы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, ранее судимый за коррупционные преступления. Злоумышленник привлек к схеме действующего должностного лица РТЦК и врача городской больницы.

В Киеве разоблачили членов организованной группы, которые оказывали "услуги" ухилянтам

"Правоохранители установили, что врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. Таким образом мужчины получали "белый билет", который предоставлял им возможность уехать за границу", — говорится в сообщении.

Ранее работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского районного ТЦК и СП, признавших непригодным к военной службе мужчину, подозреваемого ДБР в заказном убийстве. Это решение могло позволить бывшему депутату Жмеринского городского совета скрыться за границу после совершения преступления.

Читайте также: