Правоохранители разоблачили масштабную схему растраты средств в оборонной сфере

Правоохранители разоблачили схему присвоения средств на оборонном контракте, сообщив о подозрении пяти лицам, среди которых бывший руководитель и бухгалтер госпредприятия, директор коммерческой структуры и двое подельников.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Им инкриминируют присвоение и растрату имущества, легализацию преступных доходов и служебный подлог. Госпредприятие в 2022 году заключило контракт с Минобороны на изготовление динамической защиты танков и для серийного производства договорилось с частной компанией. В процессе выполнения контракта было присвоено около 12 млн грн.

Подозреваемые подделали документы о поставках и хранении товаров. Руководитель коммерческой структуры задержан, вопрос о мере пресечения решается, а скрывающемуся за рубежом экскерующему и эксбухгалтеру готовят экстрадицию.

Напомним, первого заместителя главы города Вознесенска Николаевской области вместе с тремя сообщниками подозревают в хищении почти 1 млн грн, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевщины.

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