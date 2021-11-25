Правоохранители разоблачили преступную схему легализации иностранцев в Украине

В общей сложности злоумышленники обогатились на сумму более 120 тысяч долларов.

Двое иностранцев и два гражданина Украины в Днепропетровской области организовали незаконную схему легализации иностранцев. Граждане Сирии, Египта, Ирака и Турции заключали фиктивные браки с украинками и благодаря этому получали долгосрочные визы и право проживания на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Миграционная полиция установила, что иностранцы, вовлеченные в схему, находили потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство. "Партнеры" с украинской стороны способствовали их незаконной переправке через государственную границу нашей страны.

Уже здесь они искали украинок, за определенную сумму денег соглашавшихся вступить в фиктивный брак. Заключать браки в ускоренные сроки помогала сотрудница одного из районных отделов регистрации актов гражданского состояния.

В результате такой схемы иностранец на законных основаниях получал вид на временное или постоянное право проживания на территории Украины и регистрировался по месту проживания одной из участниц группы.

Стоимость оформления фиктивного брака составляла 500 долларов, а получение вида на постоянное проживание стоило около 2 тыс. долларов. Таким образом, злоумышленники обогатились на сумму более 120 тыс. долларов.

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24 ноября миграционная полиция провела обыски в местах проживания членов преступной группы. В ходе этого были изъяты свидетельства о браке, паспорта иностранцев, мобильные телефоны, печати, деньги и другие вещественные доказательства.

Правоохранители опросили свидетелей, в частности, женщин, согласившихся вступить в брак.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Следствие продолжается.

Напомним, на западной границе вблизи города Чоп стражи порядка задержали группу нелегальных мигрантов без документов. Им передвигаться по нашей территории помогали сами украинцы.

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