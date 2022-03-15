Правоохранители задержали жителя Днепра за организацию каналов IP-телефонии между спецслужбами РФ

Правоохранители задержали жителя Днепра за организацию каналов IP-телефонии между спецслужбами РФ

Мужчине избрали меру пресечения.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины, подозреваемого в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, местный житель организовал телекоммуникационный канал для обеспечения сотовой связью спецслужб РФ на территории Украины.

Следствие установило, что мужчина разместил на территории Днепра специализированное оборудование. С его помощью можно было совершать с территории страны-агрессора телефонные звонки на номера украинских операторов сотовой связи с сокрытием фактического номера абонента на украинский с помощью IP-телефонии. Этот канал российские спецслужбы использовали для связи и координации.

Кроме того, благодаря оборудованию военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации звонили по телефону и отправляли сообщения представителям правоохранительных органов Украины с предложениями сдаться и перейти на сторону врага.

Мужчину задержали правоохранители. У него изъяли телекоммуникационное оборудование, сим-карты украинских мобильных операторов, а также компьютерную технику.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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