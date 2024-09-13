Правоохранительница из Волыни организовала "бизнес" на незаконной переправке уклонистов через границу

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили правоохранительницу из Волыни, которая участвовала в незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу в Польшу.

Об этом сообщает ДБР.

Злоумышленники искали "клиентов" через социальные сети, предлагая им незаконную помощь в выезде из Украины. Стоимость такой "услуги" составила 3,5 тысяч долларов США. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни, где должностная сторона избегала внесения их данных в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих границу. Благодаря этому мужчины могли беспрепятственно уезжать за пределы Украины.

По данным следствия, с 2022 года через эту схему в Польшу попало более 30 человек. ДБР продолжает расследование по установлению полного круга лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Правоохранители инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании ей меры пресечения и отстранении от должности.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили депутата-организатора незаконной схемы переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Подозреваемый вывозил уклонистов под видом волонтеров.

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