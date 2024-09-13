Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Правоохранительница из Волыни организовала "бизнес" на незаконной переправке уклонистов через границу

Правоохранительница из Волыни организовала "бизнес" на незаконной переправке уклонистов через границу

На Волыни правоохранительница помогала переправлять ухилянцев в Польшу / Фото: Государственное бюро расследований

На Волыни правоохранительница помогала переправлять уклонистов в Польшу.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили правоохранительницу из Волыни, которая участвовала в незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу в Польшу.

Об этом сообщает ДБР.

Злоумышленники искали "клиентов" через социальные сети, предлагая им незаконную помощь в выезде из Украины. Стоимость такой "услуги" составила 3,5 тысяч долларов США. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни, где должностная сторона избегала внесения их данных в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих границу. Благодаря этому мужчины могли беспрепятственно уезжать за пределы Украины.

По данным следствия, с 2022 года через эту схему в Польшу попало более 30 человек. ДБР продолжает расследование по установлению полного круга лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Правоохранители инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании ей меры пресечения и отстранении от должности.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили депутата-организатора незаконной схемы переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Подозреваемый вывозил уклонистов под видом волонтеров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация