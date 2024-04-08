Правоохранительный комитет рекомендовал ВР принять законопроект о мобилизации осужденных — нардеп

ВР может разрешить мобилизацию осужденных с получением условно-досрочного увольнения.
Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 11079-1 и разрешить мобилизацию осужденных.
Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Максим Бужанский.
Как отмечается, правоохранительный комитет рекомендовал ВР разрешить мобилизацию осужденных. Однако отправить на фронт могут не все. Исключение – лица, совершившие преступления против основ Национальной Безопасности, убийцы, насильники, педофилы и участники ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.
“Прописана процедура согласия осужденных, согласия командиров подразделений взять их, прохождение ВЛК. Осужденные таким образом получают условно-досрочное увольнение”, — отметил Бужанский.
Напомним, что в Раде заявили, что вскоре ТЦК получат данные о мужчинах из государственных реестров.
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