Украинское правописание / © pixabay.com

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В Украине предлагают изменить действующие правила правописания и разрешить или закрепить в качестве обязательного написание слов «Украинец», «Украинка» и «Украинцы» с заглавной буквы. Автор инициативы считает, что это подчеркнет уважение к национальной идентичности и будет соответствовать практике ряда других языков.

Соответствующую петицию на сайте Кабинета министров Украины зарегистрировала 24 ноября украинка Оксана Бульба.

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Она обратилась к Кабинету министров и Национальной комиссии по стандартам государственного языка с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в украинские правила правописания.

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Международный опыт

В своём обращении инициатор подчеркивает, что в условиях полномасштабной войны за независимость и суверенитет Украины язык является не только средством общения, но и основой государственности. По её мнению, написание названия народа с заглавной буквы станет символом уважения к гражданам и несокрушимости украинской нации.

В качестве отдельного аргумента автор приводит правила написания названий национальностей в некоторых иностранных языках. В частности, она обращает внимание на то, что в английском языке слово Ukrainian, в польском — Ukrainiec, в чешском и словацком — Ukrajinec, во французском — Ukrainien, а в немецком — «Ukrainer» пишутся с заглавной буквы.

По мнению Оксаны Бульбы, украинское правописание также должно учитывать общественные запросы и изменения, происходящие в языковой среде.

Особая ценностная нагрузка

Еще одним обоснованием этой инициативы автор называет распространение практики написания слов «Украинец», «Украинка» и «Украинцы» с заглавной буквы в украинском медиапространстве, социальных сетях, публицистике и даже официальных обращениях после начала полномасштабного вторжения России.

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Такое написание, по её словам, стало проявлением уважения и солидарности. Она также проводит параллель с действующими правилами, которые предусматривают написание с заглавной буквы отдельных слов с особой ценностной нагрузкой, в частности «Батькивщина», «Государство» и «Независимость» в соответствующих контекстах.

Что предлагается изменить в орфографии

В петиции содержится просьба поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка совместно с Институтом украинского языка Национальной академии наук Украины рассмотреть вопрос об изменении орфографической нормы.

В частности, автор предлагает внести в украинские правила правописания изменения, которые позволят или сделают обязательным написание слов «украинец», «украинка» и «украинцы» с заглавной буквы во всех стилях речи.

Напомним, ранее в Кабмин была подана петиция с требованием полностью запретить аборты по желанию женщины.

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