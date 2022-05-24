Православная церковь Украины создала свой монастырь в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре

Православная церковь Украины создала свой мужской монастырь под названием "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра".

Такое решение было принято "в целях преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата".

Об этом сообщают на сайте "Православная Церковь Украины".

"Учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского Патриархата, по предложению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины. Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) религиозная организация "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) УПЦ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что утвержден Устав организации и определено прямое подчинение Предстоятелю Православной Церкви, как своему Священноархимандриту (настоятелю).

Синод также просил Предстоятеля обратиться в Кабинет Министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ВЦУ).

Напомним, что Литва просит патриарха Варфоломея помочь отсоединиться от Московского патриархата. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею. Она выразила поддержку правительству стремлению части православных Литвы отделиться от РПЦ.

Ранее сообщалось, что в Киевской области служители Московского патриархата помогали врагу во время оккупации.

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