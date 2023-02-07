Православная церковь Украины тоже может перейти на новый календарь: когда планируют принять решение

Православная церковь Украины в мае 2023 года на Архиерейском Соборе рассмотрит возможность перехода на новый календарь, как это сделала Украинская греко-католическая церковь.

Об этом сообщил заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ, митрополит Белоцерковский Евстратий (Заря).

Митрополит Евстратий напомнил, что ПЦУ позволила верующим праздновать праздники по новому календарю. Однако состоится ли общая календарная реформа, решит Собор, который соберется в мае.

"Вопрос о всеобщей календарной реформе будет вынесен на рассмотрение Архиерейского Собора, который соберется в мае. До 1 сентября, когда начинается новый церковный год, время еще есть. По моему мнению, как одного из членов Архиерейского Собора, есть все аргументы и основания принять положительное решение, одновременно обеспечив возможность желающим громадам сохранить предыдущую календарную традицию" — говорится в сообщении.

Митрополит Евстратий объяснил, что реформы в Церкви должны осуществляться постепенно.

Напомним, УГКЦ от 1 сентября 2023 г. внедряет новый календарь, однако некоторые приходы могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав объяснил, что Пасха и связанные с ней праздники будут праздновать так же, как и сейчас. Однако "недвижимые праздники", имеющие конкретную дату, будут праздновать по новому календарю, начиная с 1 сентября 2023 года. То есть Рождество 2023 УГКЦ будет праздновать 25 декабря, а не 7 января 2024 года.

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