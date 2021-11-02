Православного епископа отстранили от служения из-за драки с соседкой

Во время расследования священнику запретили проводить богослужения.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отстранил епископа Шепетовского Адриана (в миру — Руслана Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и совершения богослужений на время расследования дела об избиении женщины.

Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, на официальном сайте ПЦУ.

Причиной такого решения стал скандал, повязанный с обвинением епископа Адриана в избиении женщины, живущей с ним по соседству. На опубликованной в СМИ записи камер наблюдения у многоэтажки видно, что священнослужитель отнял у нее телефон и выбросил его. Причиной этой стычки, по словам потерпевшей, якобы, стала ее собака, которая лаем мешала епископу и его семье.

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После избиения на теле пострадавшей остались синяки. В полиции по факту нанесения легких телесных повреждений возбудили уголовное производство.

На своей странице в Facebook отстраненный от служения епископ пояснил, что "заступился за беззащитную маленькую женщину перед дерзкой хабалкой", опубликовав видео с камеры наблюдения, на котором видно, что происходит диалог между избитой и неизвестной женщиной, который, по словам Кулика, произошел за несколько минут до инцидента. О чем говорили женщины – неизвестно.

Отстраненный епископ также сообщил, что встречался с предстоятелем ПЦУ Епифанием и раскаялся. "Каюсь, что повлек репутационные и имиджевые потери для всей Церкви. Закрываю все свои посты и комментарии. Указ о моем наказании уже опубликован”, – написал он.

Напомним, ранее в Черновицкой области патрульная полиция за вождение в нетрезвом состоянии остановила священника, однако он отказался от проверки, называя правоохранителей "хохлами и бандеровцами", и угрожал расстрелом.

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