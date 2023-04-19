"Православному публицисту", который был советником террориста Гиркина, объявили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту и пропагандисту Игорю Дусю, публично отрицающему существование украинской государственности. В 2014 году он был советником российского террориста Гиркина (Стрелкова), а теперь позиционирует себя как "православный публицист".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе напомнили, что Игорь Дусь возглавляет общественную организацию "Народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ.

"После захвата Крыма злоумышленник скрылся на временно оккупированной территории украинского полуострова. Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины, — говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения Игорь Дусь, находясь в Москве, публично восхвалял оккупантов и призвал бойцов ВСУ "не сопротивляться" захватчикам. Кроме того, он активно распространял нарративы Кремля по поводу "притеснений" УПЦ Московского патриархата и восхвалял патриарха Кирилла (Гундяева).

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", — сообщили в СБУ.

Игорю Дусю сообщили о подзоре по ч. 1 ст. 111-1 УКУ Украины (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

“В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности”, — сообщили в СБУ.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила местного жителя, который помогал России распространять фейки об общественно-политической обстановке в столице.

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