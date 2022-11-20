Православные посты 2022 года: когда верующие должны соблюдать особые правила питания и что есть

Существует несколько великих православных постов, во время которых верующие должны соблюдать особые правила питания. В этот период христиане готовят свое тело и душу к великим церковным праздникам. Читайте в материале ТСН.ua, что известно о православных постах 2022 года, когда они начинаются и что разрешено есть.

Как правило, во время поста верующие исключают из рациона пищу животного происхождения. Однако, когда пост строг, нельзя также потреблять яйца, молоко, рыбу. Обязательно посоветуйтесь со своим духовным наставником перед тем, как начинать пост и соблюдать определенную схему питания.

Посты 2022: календарь и график питания по дням / Фото: ТСН.ua

Когда Великий пост 2022 года

(7 марта – 23 апреля)

Он считается самым важным и длится 48 дней (отсюда и название "Великий"). Строгих запретов принято соблюдать в первую и последнюю неделю поста. Ведь эти семидницы посвящены Иисусу Христу, верующие вспоминают последние его дни перед распятием, мучениями и страданиями, которые он перенес за человечество.

В Чистый понедельник стараются полностью воздержаться от еды. Далее питаются по правилам, описанным в календаре. В Вербное воскресенье и на Благовещение разрешается добавить в рацион рыбу. В субботу Лазаря можно есть рыбную икру, а вот в Страстную пятницу лучше ничего не есть вплоть до выноса плащаницы.

Петров пост 2022 (или Апостольский пост)

(20 июня – 11 июля)

2022 Неделя всех святых начинается 19 июня и заканчивается в канун дня, когда чтится память святых апостолов Петра и Павла (12 июля). Также Петров пост часто в народе называют "Летним". Его начало зависит от конца Пасхи, ведь этот пост привязан к празднованию этого великого церковного праздника. Верующие пытаются соблюдать правила поста все 8 недель. Но Церковь позволяет сократить его до 8 дней, если есть проблемы со здоровьем. Существует легенда, что именно этих правил питания придерживались апостолы Петр и Павел перед началом проповеди Евангелия.

Когда в 2022 году Успенский пост

(14 августа – 27 августа)

2022-го Успенский пост будет длиться две недели. Его приурочивают ко Дню памяти Девы Марии. По преданию она постоянно молилась и соблюдала суровый пост перед тем, как подняться на небеса. Верующие пытаются подражать Матери Божией, чтобы очистить свой дух и свое тело. Во время Успенского поста единственным днем, когда разрешается добавить в рацион рыбу – Преображение Господне, которое празднуют 19 августа. Все остальные дни – суровый пост.

Когда Филиппов или Рождественский пост 2022

(28 ноября – 6 января)

После Великого поста он считается вторым длинным периодом воздержания от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Продолжается 40 дней и приурочен к великому церковному празднику – Рождеству Христову. В народе его часто называют "Филиппов пост", ведь он начинается сразу после чествования памяти апостола Филиппа.

Этот пост, как утверждает Церковь, есть возможность возблагодарить Господа за все добро, которое он дарует человечеству и воссоединиться с ним в день, когда родился Иисус Христос.

Сплошные седмицы и однодневные посты 2022 года

Сплошные семидницы и однодневные посты 2022 / Фото: pixabay.com

Седмицей в Церкви называют неделю, которая начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. В этот период только в среду и пятницу отсутствуют правила поста. 2022 год подарит верующим пять сплошных седмиц:

7-18 января – Святки;

– Святки; 14-20 февраля – Мытаря и фарисея;

– Мытаря и фарисея; 28 февраля – 6 марта – Сырная неделя;

– Сырная неделя; 25 апреля – 1 мая – Пасхальная неделя;

– Пасхальная неделя; 13 июня – 19 июня – Троицкая неделя.

В те дни, когда сплошных седмиц нет, верующие обязательно постятся в среду и пятницу. Эти дни Церковь избрала не случайно: в среду Иуда предал Иисуса Христа, а в пятницу Сын Божий страдал, а затем был распят на кресте.

Также в православной традиции есть однодневные посты. Они были созданы, чтобы верующие могли приготовиться к важным праздникам. В 2022 году их будет три:

18 января — Крещенский сочельник;

— Крещенский сочельник; 11 сентября – Усекновение председателя Иоанна Предтечи;

– Усекновение председателя Иоанна Предтечи; 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

В эти дни следует отказаться от потребления мяса, молока, рыбы, яиц. Разрешено растительное масло.