Православный церковный календарь на февраль 2023: Масленица и начало Великого поста

Февраль — последний месяц зимы, но по количеству церковных праздников он не отстает. Поэтому верующих ждет немало важных дней. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на февраль 2023 года.
Да, в феврале верующие ожидают начало Массной недели. Также начнется и Великий пост, который длится 40 дней и заканчивается в канун Пасхи. За этот период христиане могут подготовить свое тело и душу к встрече великого праздника Воскресения Господня.
Церковный календарь на февраль 2023: список праздников
Какие будут церковные праздники в феврале 2023 года можно узнать из календаря:
- 1 февраля — преподобного Макария Египетского;
- 2 февраля — преподобного Евфимия Великого;
- 3 февраля — преподобного Максима Исповедника;
- 4 февраля — апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария;
- 5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;
- 6 февраля — Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
- 7 февраля — святого Григория Богослова;
- 8 февраля – преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;
- 9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
- 10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;
- 11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
- 12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
- 13 февраля — мучеников Кира и Ивана;
- 14 февраля — мученика Трифона, преподобный Петра и Вендимиана;
- 15 февраля — Сретение Господне ;
- 16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны;
- 17 февраля — Промитаря и Фарисея;
- 18 февраля — Всемирная мясопустная суббота ;
- 19 февраля — Неделя о Страшном суде;
- 20 февраля — Первый день Масленицы (Сырной недели) ;
- 21 февраля – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;
- 22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;
- 23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;
- 24 февраля — о блудном сыне священномученика Власия;
- 25 февраля — святителей Мелетия и Антония;
- 26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
- 27 февраля — Начало Великого поста ;
- 28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.
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