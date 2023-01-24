Православный церковный календарь на февраль 2023: Масленица и начало Великого поста

Февраль — последний месяц зимы, но по количеству церковных праздников он не отстает. Поэтому верующих ждет немало важных дней. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на февраль 2023 года.

Да, в феврале верующие ожидают начало Массной недели. Также начнется и Великий пост, который длится 40 дней и заканчивается в канун Пасхи. За этот период христиане могут подготовить свое тело и душу к встрече великого праздника Воскресения Господня.

Церковный календарь на февраль 2023: список праздников

Какие будут церковные праздники в феврале 2023 года можно узнать из календаря:

1 февраля — преподобного Макария Египетского;

— преподобного Макария Египетского; 2 февраля — преподобного Евфимия Великого;

— преподобного Евфимия Великого; 3 февраля — преподобного Максима Исповедника;

— преподобного Максима Исповедника; 4 февраля — апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария;

— апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария; 5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;

— Неделя о мытаре и фарисее; 6 февраля — Начало сплошной недели мытаря и фарисея;

— Начало сплошной недели мытаря и фарисея; 7 февраля — святого Григория Богослова;

— святого Григория Богослова; 8 февраля – преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;

– преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей; 9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;

— перенесение мощей святого Иоанна Златоустого; 10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;

— преподобного Евфрема Сирийца; 11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;

— перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца; 12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;

— Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея; 13 февраля — мучеников Кира и Ивана;

— мучеников Кира и Ивана; 14 февраля — мученика Трифона, преподобный Петра и Вендимиана;

— мученика Трифона, преподобный Петра и Вендимиана; 15 февраля — Сретение Господне ;

— Сретение Господне ; 16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны;

— праведного Симеона и пророчицы Анны; 17 февраля — Промитаря и Фарисея;

— Промитаря и Фарисея; 18 февраля — Всемирная мясопустная суббота ;

— Всемирная мясопустная суббота ; 19 февраля — Неделя о Страшном суде;

— Неделя о Страшном суде; 20 февраля — Первый день Масленицы (Сырной недели) ;

— Первый день Масленицы (Сырной недели) ; 21 февраля – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;

– великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы; 22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;

— мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского; 23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;

— священномученика Харалампия и тех, кто с ним; 24 февраля — о блудном сыне священномученика Власия;

— о блудном сыне священномученика Власия; 25 февраля — святителей Мелетия и Антония;

— святителей Мелетия и Антония; 26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;

— Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье; 27 февраля — Начало Великого поста ;

— Начало Великого поста ; 28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.

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