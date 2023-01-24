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Православный церковный календарь на февраль 2023: Масленица и начало Великого поста

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
805
Время на прочтение
2 мин
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Православный церковный календарь на февраль 2023: Масленица и начало Великого поста

Церковный календарь на февраль 2023 / Фото: Pexels

Февраль — последний месяц зимы, но по количеству церковных праздников он не отстает. Поэтому верующих ждет немало важных дней. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на февраль 2023 года.

Да, в феврале верующие ожидают начало Массной недели. Также начнется и Великий пост, который длится 40 дней и заканчивается в канун Пасхи. За этот период христиане могут подготовить свое тело и душу к встрече великого праздника Воскресения Господня.

Церковный календарь на февраль 2023: список праздников

Какие будут церковные праздники в феврале 2023 года можно узнать из календаря:

  • 1 февраля — преподобного Макария Египетского;
  • 2 февраля — преподобного Евфимия Великого;
  • 3 февраля — преподобного Максима Исповедника;
  • 4 февраля — апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария;
  • 5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля — Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 7 февраля — святого Григория Богослова;
  • 8 февраля – преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей;
  • 9 февраля — перенесение мощей святого Иоанна Златоустого;
  • 10 февраля — преподобного Евфрема Сирийца;
  • 11 февраля — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца;
  • 12 февраля — Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 13 февраля — мучеников Кира и Ивана;
  • 14 февраля — мученика Трифона, преподобный Петра и Вендимиана;
  • 15 февраляСретение Господне ;
  • 16 февраля — праведного Симеона и пророчицы Анны;
  • 17 февраля — Промитаря и Фарисея;
  • 18 февраляВсемирная мясопустная суббота ;
  • 19 февраля — Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраляПервый день Масленицы (Сырной недели) ;
  • 21 февраля – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы;
  • 22 февраля — мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского;
  • 23 февраля — священномученика Харалампия и тех, кто с ним;
  • 24 февраля — о блудном сыне священномученика Власия;
  • 25 февраля — святителей Мелетия и Антония;
  • 26 февраля — Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
  • 27 февраляНачало Великого поста ;
  • 28 февраля — апостола от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.

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Дата публикации
Просмотры
805
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