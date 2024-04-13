Правозащитник сказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации

Отсрочку от мобилизации потеряют почти все, у которых жена или муж имеют третью группу инвалидности. У кого родители мужа или жены первой или второй группы инвалидности имеют дочь или сына, которые не являются военнообязанными.

Об этом сказал адвокат Роман Симутин.

К примеру, сейчас, если у родителей есть сын и дочь, но последняя находится за границей, мужчина имеет право на отсрочку. А в новом законе убрали формулировку "отсутствуют другие трудоспособные лица", которая в нашем законодательстве определяла, как лица, проживающие на территории Украины. Теперь, где бы сестра ни проживала, это никого не волнует.

"Все, кто осуществляет постоянный уход за лицами, не являющимися родственниками", – резюмировал он.

Ранее речь шла о том, кто из студентов и преподавателей имеет право на отсрочку от мобилизации.

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