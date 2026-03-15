«Прайс для уклонистов»: чем кончился конфликт Героя Украины и главы ТЦК

Владислав Стоцкий

Реклама

Герой Украины, военный Владислав Стоцкий рассказал, что после слов о якобы «прайсе» Закарпатского ТЦК для уклонистов у него начались проблемы — глава областного ТЦК подал на него заявление в полицию за клевету и требовал извинений.

Чем все завершилось, Владислав Стоцкий рассказал в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я был на Закарпатье, и мне рассказали, что на Закарпатье прайс следующий: если тебя берет за руку ТЦК, то чтобы сразу отпустили пятьсот евро надо дать. Сажают в бус — тысяча евро, привозят в ТЦК, оформляют документы — десять тысяч евро, везут на полигон, чтобы тебя отпустили — пятнадцать тысяч евро, и тебя отпускают», — рассказал Стоцкий.

Реклама

По его словам, после этого озвученного заявления у него начались проблемы.

«Меня жестко: „Ты что? Ты что такое сказал? А ну давай извиняйся!“ А я настоял на своем, не извинился. А он (глава ТЦК — Ред.) на меня подал, открыл мне уголовное производство», — отметил военный.

Стоцкий добавил, что через некоторое время этого главу закарпатского ТЦК уволили за то, что у него нашли сто тысяч долларов.

О ком идет речь

Напомним, в конце декабря 2025 года местный журналист Виталий Глагола сообщил, что СБУ во время обысков по месту жительства руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука нашла около 100 тысяч долларов наличными. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этих средств не было.

Реклама

Сегодня, 15 марта, Глагола уточнил, материалы по этому делу впоследствии передали по подследственности правоохранителям в Закарпатской области — полиции и прокуратуры.

«И здесь возникает достаточно показательная ситуация. Прошло уже более двух месяцев после резонансных обысков, однако подозрение Андрея Савчука до сих пор не объявлено. То есть имеем такую интересную картину: после публичного озвучивания прайса открывают уголовное производство, а после обысков и найденных $100 000 — дело пока без подозрения. Пока остается открытым вопрос, когда закарпатские правоохранители объявят подозрение бывшему руководителю Закарпатского областного ТЦК», — рассуждает журналист.

Как сообщал ZAXID.NET, Андрей Савчук был назначен начальником Закарпатского областного ТЦК и СП в октябре 2023 года приказом тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кто такой Владислав Стоцкий

26-летний Герой Украины, старший лейтенант Нацгвардии, командир взвода батальона «Свобода» четвертой бригады «Рубеж» Владислав Стоцкий стал известным украинцам после своего эмоционального интервью Юрию Бутусову.

Реклама

Стоцкий и еще 7 бойцов 67 суток вели оборону опорного пункта у села Спирное под Северском. Воду, еду и боеприпасы нашим бойцам сбрасывали с дронов. Последние три недели ребята находились в полном окружении и отразили последний вражеский штурм, когда российские штурмовики ворвались на их позицию и забрасывали гранатами блиндаж.

Стоцкий со слезами на глазах рассказывал, как тело погибшего ранее побратима остановило в этом бою вражескую гранату, благодаря чему остальные бойцы остались живы.

После этого президент Владимир Зеленский присвоил Стоцкому звание Героя Украины.