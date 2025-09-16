- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 2 мин
Прайс-лист на побег: в Украине задержали еще 10 организаторов схем для уклонистов
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: от переодевания в военную форму до багажников.
Правоохранители задержали еще 10 организаторов семи схем для уклонистов в западных, центральных и южных регионах Украины.
Об этом передают пресс-службы СБУ и Нацполиции.
Одесчина
В Одесской области правоохранители заблокировали сразу четыре аферы. Среди фигурантов — шестеро местных жителей, которые за деньги помогали уклонистам по «зеленке» бежать в Приднестровье.
Некоторые дельцы для конспирации даже переодевали своих клиентов в военную форму, чтобы довезти их до границы. За это «просили» 5 тысяч долларов.
Других — прятали в багажниках авто. Стоимость «услуги» составила 4500 долларов.
Кроме того, задержан 27-летний одессит, который на собственном компьютере подделывал справки с тяжелыми диагнозами для военнообязанных. За свои «услуги» он требовал 5 тысяч долларов с каждого уклониста.
Черкасская область
В Черкасской области разоблачен 50-летний администратор телеграм-канала, который распространял информацию о маршрутах движения и базировании мобильных групп ТЦК на территории региона.
Буковина
На Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, которые подвозили призывников к границе с ЕС, а затем подсказывали маршрут ее незаконного пересечения через леса. Их услуги стоили от 7000 евро до 14 000 долларов.
Тернополь
В Тернополе военные контрразведчики СБУ задержали работника местного коммунального предприятия, который «снимал» уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал свои связи в ТЦК.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Раньше мы писали, где чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу и почему Польша — не вариант.