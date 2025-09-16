ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
298
Время на прочтение
2 мин

Прайс-лист на побег: в Украине задержали еще 10 организаторов схем для уклонистов

СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: от переодевания в военную форму до багажников.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов

СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов / © СБУ

Правоохранители задержали еще 10 организаторов семи схем для уклонистов в западных, центральных и южных регионах Украины.

Об этом передают пресс-службы СБУ и Нацполиции.

Одесчина

В Одесской области правоохранители заблокировали сразу четыре аферы. Среди фигурантов — шестеро местных жителей, которые за деньги помогали уклонистам по «зеленке» бежать в Приднестровье.

Некоторые дельцы для конспирации даже переодевали своих клиентов в военную форму, чтобы довезти их до границы. За это «просили» 5 тысяч долларов.

Других — прятали в багажниках авто. Стоимость «услуги» составила 4500 долларов.

Кроме того, задержан 27-летний одессит, который на собственном компьютере подделывал справки с тяжелыми диагнозами для военнообязанных. За свои «услуги» он требовал 5 тысяч долларов с каждого уклониста.

Черкасская область

В Черкасской области разоблачен 50-летний администратор телеграм-канала, который распространял информацию о маршрутах движения и базировании мобильных групп ТЦК на территории региона.

Буковина

На Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, которые подвозили призывников к границе с ЕС, а затем подсказывали маршрут ее незаконного пересечения через леса. Их услуги стоили от 7000 евро до 14 000 долларов.

Тернополь

В Тернополе военные контрразведчики СБУ задержали работника местного коммунального предприятия, который «снимал» уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал свои связи в ТЦК.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Раньше мы писали, где чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу и почему Польша — не вариант.

Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie