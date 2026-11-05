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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Прайс" за решеткой: ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов операции "Карфаген"

Подозреваемый высокопоставленный сотрудник Нацполиции сможет выйти на свободу в случае внесения залога в размере 15 млн грн.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Владимир Ценов на суде

Владимир Ценов на суде / © Центр противодействия коррупции

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который фигурирует в новом расследовании в рамках операции «Карфаген». На время следствия он будет находиться под стражей, однако сможет выйти на свободу в случае внесения залога в размере 15 млн грн.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВАКС, которое проходило в здании суда в Киеве.

В ходе рассмотрения ходатайства прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на содержании Ценова под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн. Свою позицию они обосновали риском побега подозреваемого и возможным давлением на участников следствия.

В свою очередь, сторона защиты просила суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест с залогом в размере 998 тыс. грн.

По итогам рассмотрения дела суд постановил взять Ценова под стражу, установив в качестве альтернативы залог в размере 15 млн грн.

Ценов, известный по материалам НАБУ под псевдонимом «Прайс», фигурирует в деле о деятельности преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной операции «Карфаген». Его подозревают по ч. 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — в участии в преступной организации с использованием служебного положения и получении неправомерной выгоды должностным лицом.

По версии следствия, Ценов мог обеспечивать прикрытие сети мошеннических колл-центров и гарантировать отсутствие обысков со стороны полиции.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в рамках операции «Карфаген».

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