"Праздничные фейерверки": СБУ показала работу дронов по оккупантом за неделю (видео)

В частности, оккупантам не оставляют никакого шанса украинские дроны. СБУ показали эффектные отработки по россиянам через неделю.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ показала работу дронов по оккупантах за неделю

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Как отмечается, только через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:

14 танков

14 ББМ

25 артсистем и 3 РСЗО

1 система ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы

214 единиц автотранспорта

23 БпЛА и 20 антенн связи

181 враждебное фортификационное сооружение и огневую позицию

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

Кроме того, был уничтожен 241 оккупант.

Ранее ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.

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