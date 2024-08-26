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"Праздничные фейерверки": СБУ показала работу дронов по оккупантом за неделю (видео)

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"Праздничные фейерверки": СБУ показала работу дронов по оккупантом за неделю (видео)

Украинский дрон / Фото: Associated Press

Враг продолжает нести потери.

В частности, оккупантам не оставляют никакого шанса украинские дроны. СБУ показали эффектные отработки по россиянам через неделю.

Об этом сообщает СБУ.

СБУ показала работу дронов по оккупантах за неделю

СБУ показала работу дронов по оккупантах за неделю

Подробности

Как отмечается, только через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:

  • 14 танков
  • 14 ББМ
  • 25 артсистем и 3 РСЗО
  • 1 система ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы
  • 214 единиц автотранспорта
  • 23 БпЛА и 20 антенн связи
  • 181 враждебное фортификационное сооружение и огневую позицию
  • 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами

Кроме того, был уничтожен 241 оккупант.

Ранее ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.

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