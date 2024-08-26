"Праздничные фейерверки": СБУ показала работу дронов по оккупантом за неделю (видео)

Враг продолжает нести потери.
В частности, оккупантам не оставляют никакого шанса украинские дроны. СБУ показали эффектные отработки по россиянам через неделю.
Об этом сообщает СБУ.
Подробности
Как отмечается, только через неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили:
- 14 танков
- 14 ББМ
- 25 артсистем и 3 РСЗО
- 1 система ПВО и 3 системы радиоэлектронной борьбы
- 214 единиц автотранспорта
- 23 БпЛА и 20 антенн связи
- 181 враждебное фортификационное сооружение и огневую позицию
- 3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами
Кроме того, был уничтожен 241 оккупант.
Ранее ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.
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