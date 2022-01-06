Праздничный фуршет, яркие огоньки и свечи: "Укрзализныця" показала, в каком вагоне пассажиры встречали Новый год (фото)

Праздничный фуршет, яркие огоньки и свечи: "Укрзализныця" показала, в каком вагоне пассажиры встречали Новый год (фото)

Пассажиры одного из поездов могли прокатиться в праздничном вагоне в новогоднюю ночь.

"Укрзализныця" к новогодне-рождественским праздникам пустила в рейс праздничный вагон, которым могли проехаться пассажиры поезда №59 "Киев – Чоп" в ночь с 31 декабря на 1 января.

Об этом сообщает "УЗ".

Отмечается, что пассажиры восьмого вагона поезда №59 с сообщением "Киев-Чоп" в новогоднюю ночь ехали в вагоне, украшенном командой GogolFest праздничной иллюминацией.

"Железная дорога — это не только о путешествиях, но и о возможности соединить культурные события, традиции и замечательную атмосферу в вагоне поезда"... Укрзализныця приложила максимум усилий, чтобы по праздникам обеспечить высокое качество перевозок. Однако наши пассажиры знают, что путешествие в поезде – это не только комфортно и вовремя, но иногда еще и вдохновенно и празднично», – написали в пресс-службе УЗ.

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