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Праздничный парад ко Дню Независимости: в мероприятии примут участие 5 тысяч военных и 15 стран-партнеров

Праздничный парад ко Дню Независимости: в мероприятии примут участие 5 тысяч военных и 15 стран-партнеров

УНИАН

Парад войск запланировано провести на улице Крещатик и на Майдане Незалежности.

В 30-ю годовщину независимости Украины, 24 августа, впервые состоится сразу три торжественных мероприятия с участием украинской армии и военных из 15 стран-партнеров. Состоится демонстрация новых образцов вооружения и техники Украины.

Об этом сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы ВС Украины полковник Руслан Сергиенко во время презентации мероприятий на форуме "Украина 30".

В парадах примут участие более 5 тысяч украинских военных, сотни летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также Сергиенко анонсировал демонстрацию новых образцов вооружения и техники.

В Киеве на параде по Крещатику и Майдану Независимости будут шагать три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове. В начале парада флаг Украины впервые торжественно пронесут силы безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. В восхождения пешей колонны впервые будут задействованы одновременно все силы безопасности и обороны, кинологические подразделения Украины и около 15 стран-партнеров.

"Одновременно с проведением парада запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, демонстрация военной техники в городе Одесса. Кроме этого, на реке Днепр предусмотрено торжественное прохождение катеров, пролет авиации, воздушная и морская демонстрация вооружения и военной техники", — рассказал Руслан Сергиенко.

Парад завершится пролетом боевых самолетов, с пуском сигнальных ракет и дымами цветов украинского флага.

Напомним, на военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День Независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.

Офис президента Владимира Зеленского представил план празднования Дня Независимости Украины.

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