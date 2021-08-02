Праздничный парад, концерт звезд на "Олимпийском" и фейерверки: появилась программа мероприятий ко Дню Независимости

У Зеленского отмечают, что "в этом году наша страна должна громко заявить о себе всему миру".
Офис президента Владимира Зеленского представил план празднования Дня Независимости Украины.
Программа мероприятий обнародована на сайте президента.
В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, которые продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня единственная", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинский.
Программа празднования:
- 22 августа — вручение награды "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укрепление ее государственности, защиту Отечества и служение украинскому народу;
- 23 августа — торжественное поднятие сине-желтого флага в географическом центре Украины (в Черкасской области). Торжества состоятся во всех областях страны;
- 23 августа — учредительный саммит инициативы Президента Украины "Крымская платформа", на котором страна вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.
- 23 августа — саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует Елена Зеленская;
- 23 августа — праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета;
- 24 августа — праздничный парад Вооруженных сил Украины на центральной улице столицы;
- 24 августа — концерт итальянского певца Андреа Бочелли;
- 24 августа — на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.
Для участия в праздновании прибудут сотни иностранных гостей. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.
Напомним, на военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День Независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.
Ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.