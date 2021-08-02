Праздничный парад, концерт звезд на "Олимпийском" и фейерверки: появилась программа мероприятий ко Дню Независимости

У Зеленского отмечают, что "в этом году наша страна должна громко заявить о себе всему миру".

Офис президента Владимира Зеленского представил план празднования Дня Независимости Украины.

Программа мероприятий обнародована на сайте президента.

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране, которые продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня единственная", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинский.

Программа празднования:

22 августа — вручение награды "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укрепление ее государственности, защиту Отечества и служение украинскому народу;

за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укрепление ее государственности, защиту Отечества и служение украинскому народу; 23 августа — торжественное поднятие сине-желтого флага в географическом центре Украины (в Черкасской области). Торжества состоятся во всех областях страны;

в географическом центре Украины (в Черкасской области). Торжества состоятся во всех областях страны; 23 августа — учредительный саммит инициативы Президента Украины "Крымская платформа", на котором страна вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

на котором страна вместе со своими зарубежными друзьями будет разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма. 23 августа — саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует Елена Зеленская;

который инициирует Елена Зеленская; 23 августа — праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета;

для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета; 24 августа — праздничный парад Вооруженных сил Украины на центральной улице столицы;

Вооруженных сил Украины на центральной улице столицы; 24 августа — концерт итальянского певца Андреа Бочелли;

24 августа — на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.

Для участия в праздновании прибудут сотни иностранных гостей. Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций.

Напомним, на военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День Независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.

Ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.

Ко Дню Независимости ТСН покажет большой тур всеми областными центрами

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