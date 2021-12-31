Праздник близится: как готовятся встретить Новый год в крупнейших городах Украины

Что происходит на праздничных ярмарках украинских городов.

В этом году украинцы снова получили возможность праздновать под открытым небом, конечно, с соблюдением дистанции и маскового режима. В прошлом году Новый год и Рождество пришлись на разгар карантина, в предчувствии тотальных запретов нового локдауна и в ожидании спасательной вакцины.

О том, что изменилось за год и что происходит на праздничных ярмарках украинских городов, идет речь 31 декабря в сюжете ТСН.

Во Львове с утра дождь. Из-за пандемии, как и в прошлом году, здесь решили не организовывать громкие празднования, чтобы избежать столпотворения. Но, несмотря на это, в центре города традиционно людно, пахнет глинтвейном и кофе. Работает рождественская ярмарка, каток. В прошлом году на новогодне-рождественские праздники Львов посетило 200 тысяч туристов. В этом году, надеются, меньше не будет.

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Одесса будет встречать Новый год под мелодию из оперетты Дунаевского "Белая акация", которую будут наигрывать главные городские часы. В городе развесили более десяти километров гирлянд. На Потемкинской лестнице "бросил якорь" гигантский световой корабль, а возле Дюка — черноморские дельфины из сотен огоньков. Праздничный концерт начнет оркестр Санта Клаусов, а завершит - салют, во время которого в небо запустят 2022 года огненные ракеты.

Самая дорогая елка страны – в городе Днепр. На центральной площади в полночь горожан будет развлекать военный оркестр и диджей. В общем, Днепр празднует с размахом. Город украсили пятиметровые люстры, гирлянды с эффектом звездного неба. Здесь множество локаций для празднования – в стиле Вены, Лондона и Парижа. Установлены гигантские новогодние фигуры.

В Харькове на площади Свободы возле главной елки города уже многолюдно. Ожидается, что новогоднюю ночь здесь проведут не менее 40 тысяч человек. Длинная аллея с иллюминацией, фотозоны и аниматоры в костюмах будут развлекать гостей до поздней ночи. Уже традиционно рядом работает каток, где собрались изрядные очереди. 40-метровую елку в Харькове не меняли в течение 4 лет. Возле нее – сцена, на которой сразу после полуночи начнется концерт.

Как украинцы готовятся к встрече 2022 года на праздничных ярмарках разных городов

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