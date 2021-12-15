"Праздник испорчен": главная елка в городе Житомирской области оставила без Интернета полрайона и в конце концов сломалась

При установке новогоднее дерево сломалось пополам, а до этого порвало провода интернет-связи.
В городе Романов Житомирской области "не задалось" с елкой. Сначала она оставила без Интернета несколько населённых пунктов, а потом просто сломалась.
Об этом сообщает "Житомир24".
Жители города Романов могут остаться без главной елки. Дело в том, что при установке ствол дерева сломался пополам.
“Мы пытались выровнять елку. И в какой-то момент она сломалась. Я, находясь на высоте метров 12, упал вместе с верхушкой вниз. Спасла страховка, правда хорошо поцарапала лицо”, – рассказал арборист Александр Выговский.
Во время отправки елки в город произошел еще один казус — она зацепила ветками и оборвала интернет-кабели на многих столбах. Провайдер отметил, что дерево оборвало оптоволоконную связь, оставив без интернета несколько населенных пунктов. В сельсовете теперь не знают, что делать, праздник испорчен.
Напомним, что в Киев на праздничные локации привезут тонну снега. Сезон селфи уже открыт — 20 тысяч игрушек и километры гирлянд на главной елке страны зажгут уже в эту субботу, 18 декабря.
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