Праздник Маковия (Медовый Спас): шулики, коржи и другая пышная выпечка к столу

14 августа верующие празднуют важный праздник – Маковея или Медового Спаса. В этот день обязательно идут в церковь, святят мед и снадобье. А еще – приглашают семью за праздничный стол. Издавна украинцы готовили праздничный корж и шулики на Маковея. Читайте на сайте ТСН.ua о том, как приготовить эти вкусности.
Главным ингредиентом маковии является, конечно, мак. Поэтому всю выпечку к праздничному столу обязательно выпекают с ним. А еще следует помнить, что вкусняшки должны быть постными, ведь начинается Успенский пост.
Постные маковые рулеты из дрожжевого теста
Для теста вам понадобятся :
- 125 мл воды;
- 250 г муки;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1/4 чайной ложки соли;
- цедра 1/4 лимона или апельсина;
- ванилин (щепотка);
- 5 г сухих дрожжей.
Чтобы приготовить начинку к пирогу на Маковея, следует взять:
- 1/2 чашки изюма;
- 1 чашка мака;
- 1/3 чашки грецких орехов;
- 1/3 чашки цукатов;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка крахмала;
- кардамон, корица, ванилин (по вкусу).
Приготовление не сложно и не занимает много времени:
- Дрожжи и половину сахара растереть в отдельной глубокой миске. Оставить на 15 минут.
- Замесить тесто (вода, сахар, соль, просеянная мука, растительное масло, мелко натертая цедра). Оно не должно липнуть в руки.
- Накрыть тесто полотенцем, поставить в темное место на 1 час, пока объем не увеличится вдвое. Затем еще раз замесить и оставить на полчаса.
- Залить мак кипятком, размешать и откинуть на сито. Закинуть мак в кастрюлю, залить крутым кипятком (0,5 литров) и довести до кипения. Варить, пока жидкость не впитается.
- Отварной мак измельчить в мясорубке или блендере. Добавить орехи, цукаты, изюм, мед и крахмал. Не забыть специи.
- Тесто раскатать в пласт (размеры: 35х40 см). Распределить по нему начинку (отступать 2-3 см от края). Свернуть в рулет, защипать края и выложить на противень.
- Закрыть полотенцем и оставить так на 1 час.
- Перед запеканием рулет смазать сладким чаем, чтобы была золотистая корочка.
- Печь в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.
- Готовый рулет следует смазать сахарным сиропом (на 3 литра воды 0,5 стакана сахара).
Простые булочки с маком к чаю
Чтобы приготовить этот вкусник к празднику Маковея (Медовый Спас), вам понадобятся:
- 600 г муки;
- 3 чайные ложки сахара;
- 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 180 мл воды;
- 4,5 столовой ложки растительного масла;
- 180 мл газировки;
- 300 г мака;
- 150–200 г сахара.
Способ приготовления этой вкуснятины к Маковею очень прост:
- В миску просеять муку, добавить соль, сухие дрожжи и сахар.
- Смешать в кастрюле обычную и газировку, нагреть до 40 градусов.
- Сделать в муке лунку, постепенно ввести нагретую воду и растительное масло. Тщательно перемешать.
- Замесить тесто (оно должно быть мягким), накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом помещении.
- Приготовить начинку: мак залить крутым кипятком, оставить на 10 минут. Откинуть на сито, слить лишнюю жидкость и засыпать сахаром.
- Духовку разогреть до 190 градусов.
- Тесто раскатать на пласт (толщина: не больше 5 мм). Выложить начинку.
- Свернуть в рулет и нарезать на отдельные куски.
- Выложить булочки на противень, смазанный растительным маслом. Оставить на 20 минут.
- Выпекать в течение 25-30 минут.
Готовые булочки с маком в Маковея можно посыпать сахарной пудрой.
Коржи на Маковея: рецепт праздничного десерта
Чтобы приготовить коржи на Маковея, вам понадобятся:
- 1 стакан муки;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 40 г меда;
- 3 столовые ложки сахара;
- 60-70 г мака;
- 400 мл холодной воды;
- 60 мл теплой воды;
- соль (мелкая).
Способ приготовления:
- Залить мак кипятком и оставить его на 30 минут.
- В стакан положить столовую ложку меда, добавить соду и залить теплой водой. Тщательно размешать.
- 2/3 муки смешать с полученной медовой водой. Замесите тесто, постепенно добавляя еще муки. Тесто не должно липнуть в руки. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
- Раскатать тесто (толщина не более 0,2-0,5 см) и с помощью тонкого стакана вырезать из него круглые формы. Проколоть вилкой.
- Выложить будущие коржи на Маковея на противень и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.
- Приготовить маковую смесь: слить из мака воду, перетереть его с сахаром, залить холодной водой и размешивать, пока вода не станет белой.
- Достать готовые лепешки, сложить в миску, залить маковой смесью и оставить на 2 часа.
Маковый торт, который можно есть в пост
Чтобы приготовить необычный маковый торт на Маковея, вам понадобятся:
- 1 стакан сахара;
- 2 стакана воды;
- 0,5 стакана меда;
- 2,5 стакана муки;
- 5 столовых ложек растительного масла;
- 3 столовые ложки мака;
- цедра лимона;
- 2 столовые ложки какао-порошка;
- 10 г разрыхлителя;
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 4 столовые ложки сахара;
- 250 мл кокосового молока;
- сахарный сироп или варенье.
Приготовление простое и не требует много времени:
- Закмочить в кипятке мак на 30 минут.
- Смешайте воду, сахар, мед и масло на тесто. Добавить частями просеянную муку.
- Тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – цедру лимона, в третью – какао.
- Выложить тесто ложкой поочередно в форму.
- Выпекать по 180 градусов 60-70 минут. Проверять готовность зубочистки.
- Приготовить крем: смешать в сотейнике кокосовое молоко, сахар и крахмал. Поставить на огонь и довести до загустения постоянно помешивая. Остудить.
- Разрезать готовый пирог на 2 части. Пропитайте каждую из них сахарным сиропом. Смазать кремом и дать настояться 30 минут.
Шулики на Маковея: уникальный рецепт наших предков
Шулики на Маковея – интересный рецепт, который точно стоит попробовать приготовить на праздник. Вам понадобятся:
- 1 стакан теплой кипяченой воды;
- 3 стакана муки;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
- 6-7 столовых ложек меда или сахара;
- 200 г мака;
- 500 мл кипящей воды.
Способ приготовления:
- Залить мак кипятком, чтобы он разбух.
- Муку, соль, соду и лимонную кислоту смешать. Добавить теплую воду и замесить тесто. Оно должно быть достаточно густым.
- Разделить тесто на две части. Раскатать на два круга (толщина: до 1,5 см). В нескольких местах проткнуть вилкой.
- Разогреть сковородку, выложить на нее тесто и убавить огонь. Выпекать под крышкой на сухой сковороде до готовности.
- Мак процедить, перетереть с помощью блендера или мясорубки. Когда он даст молочко, подсыпать сахар и долить воды.
- Коржи остудить, разрезать на ромбики (размер: 2х2 см).
- Залить шу на Маковея маковой смесью и настаивать несколько часов. Время от времени нужно помешивать.