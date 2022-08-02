Праздник Маковия (Медовый Спас): шулики, коржи и другая пышная выпечка к столу

14 августа верующие празднуют важный праздник – Маковея или Медового Спаса. В этот день обязательно идут в церковь, святят мед и снадобье. А еще – приглашают семью за праздничный стол. Издавна украинцы готовили праздничный корж и шулики на Маковея. Читайте на сайте ТСН.ua о том, как приготовить эти вкусности.

Главным ингредиентом маковии является, конечно, мак. Поэтому всю выпечку к праздничному столу обязательно выпекают с ним. А еще следует помнить, что вкусняшки должны быть постными, ведь начинается Успенский пост.

Постные маковые рулеты из дрожжевого теста

Для теста вам понадобятся :

125 мл воды;

250 г муки;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка растительного масла;

1/4 чайной ложки соли;

цедра 1/4 лимона или апельсина;

ванилин (щепотка);

5 г сухих дрожжей.

Чтобы приготовить начинку к пирогу на Маковея, следует взять:

1/2 чашки изюма;

1 чашка мака;

1/3 чашки грецких орехов;

1/3 чашки цукатов;

2 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка крахмала;

кардамон, корица, ванилин (по вкусу).

Приготовление не сложно и не занимает много времени:

Дрожжи и половину сахара растереть в отдельной глубокой миске. Оставить на 15 минут. Замесить тесто (вода, сахар, соль, просеянная мука, растительное масло, мелко натертая цедра). Оно не должно липнуть в руки. Накрыть тесто полотенцем, поставить в темное место на 1 час, пока объем не увеличится вдвое. Затем еще раз замесить и оставить на полчаса. Залить мак кипятком, размешать и откинуть на сито. Закинуть мак в кастрюлю, залить крутым кипятком (0,5 литров) и довести до кипения. Варить, пока жидкость не впитается. Отварной мак измельчить в мясорубке или блендере. Добавить орехи, цукаты, изюм, мед и крахмал. Не забыть специи. Тесто раскатать в пласт (размеры: 35х40 см). Распределить по нему начинку (отступать 2-3 см от края). Свернуть в рулет, защипать края и выложить на противень. Закрыть полотенцем и оставить так на 1 час. Перед запеканием рулет смазать сладким чаем, чтобы была золотистая корочка. Печь в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут. Готовый рулет следует смазать сахарным сиропом (на 3 литра воды 0,5 стакана сахара).

Простые булочки с маком к чаю

Булочки с маком в Маковея (Медовый Спас) / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить этот вкусник к празднику Маковея (Медовый Спас), вам понадобятся:

600 г муки;

3 чайные ложки сахара;

1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

0,5 чайной ложки соли;

180 мл воды;

4,5 столовой ложки растительного масла;

180 мл газировки;

300 г мака;

150–200 г сахара.

Способ приготовления этой вкуснятины к Маковею очень прост:

В миску просеять муку, добавить соль, сухие дрожжи и сахар. Смешать в кастрюле обычную и газировку, нагреть до 40 градусов. Сделать в муке лунку, постепенно ввести нагретую воду и растительное масло. Тщательно перемешать. Замесить тесто (оно должно быть мягким), накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом помещении. Приготовить начинку: мак залить крутым кипятком, оставить на 10 минут. Откинуть на сито, слить лишнюю жидкость и засыпать сахаром. Духовку разогреть до 190 градусов. Тесто раскатать на пласт (толщина: не больше 5 мм). Выложить начинку. Свернуть в рулет и нарезать на отдельные куски. Выложить булочки на противень, смазанный растительным маслом. Оставить на 20 минут. Выпекать в течение 25-30 минут.

Готовые булочки с маком в Маковея можно посыпать сахарной пудрой.

Коржи на Маковея: рецепт праздничного десерта

Коржи на Маковея / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить коржи на Маковея, вам понадобятся:

1 стакан муки;

0,5 чайной ложки соды;

40 г меда;

3 столовые ложки сахара;

60-70 г мака;

400 мл холодной воды;

60 мл теплой воды;

соль (мелкая).

Способ приготовления:

Залить мак кипятком и оставить его на 30 минут. В стакан положить столовую ложку меда, добавить соду и залить теплой водой. Тщательно размешать. 2/3 муки смешать с полученной медовой водой. Замесите тесто, постепенно добавляя еще муки. Тесто не должно липнуть в руки. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. Раскатать тесто (толщина не более 0,2-0,5 см) и с помощью тонкого стакана вырезать из него круглые формы. Проколоть вилкой. Выложить будущие коржи на Маковея на противень и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов. Приготовить маковую смесь: слить из мака воду, перетереть его с сахаром, залить холодной водой и размешивать, пока вода не станет белой. Достать готовые лепешки, сложить в миску, залить маковой смесью и оставить на 2 часа.

Маковый торт, который можно есть в пост

Рецепт макового торта на Маковея / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить необычный маковый торт на Маковея, вам понадобятся:

1 стакан сахара;

2 стакана воды;

0,5 стакана меда;

2,5 стакана муки;

5 столовых ложек растительного масла;

3 столовые ложки мака;

цедра лимона;

2 столовые ложки какао-порошка;

10 г разрыхлителя;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

4 столовые ложки сахара;

250 мл кокосового молока;

сахарный сироп или варенье.

Приготовление простое и не требует много времени:

Закмочить в кипятке мак на 30 минут. Смешайте воду, сахар, мед и масло на тесто. Добавить частями просеянную муку. Тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – цедру лимона, в третью – какао. Выложить тесто ложкой поочередно в форму. Выпекать по 180 градусов 60-70 минут. Проверять готовность зубочистки. Приготовить крем: смешать в сотейнике кокосовое молоко, сахар и крахмал. Поставить на огонь и довести до загустения постоянно помешивая. Остудить. Разрезать готовый пирог на 2 части. Пропитайте каждую из них сахарным сиропом. Смазать кремом и дать настояться 30 минут.

Шулики на Маковея: уникальный рецепт наших предков

Шулики на Маковея / Фото: pixabay.com

Шулики на Маковея – интересный рецепт, который точно стоит попробовать приготовить на праздник. Вам понадобятся:

1 стакан теплой кипяченой воды;

3 стакана муки;

0,5 чайной ложки соды;

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

6-7 столовых ложек меда или сахара;

200 г мака;

500 мл кипящей воды.

Способ приготовления: