Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Праздник Маковия (Медовый Спас): шулики, коржи и другая пышная выпечка к столу

Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
5 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Праздник Маковия (Медовый Спас): шулики, коржи и другая пышная выпечка к столу

Праздник Маковея (Медовый Спас): шулики, коржи и другая пышная выпечка к столу / Фото: pixabay.com

14 августа верующие празднуют важный праздник – Маковея или Медового Спаса. В этот день обязательно идут в церковь, святят мед и снадобье. А еще – приглашают семью за праздничный стол. Издавна украинцы готовили праздничный корж и шулики на Маковея. Читайте на сайте ТСН.ua о том, как приготовить эти вкусности.

Главным ингредиентом маковии является, конечно, мак. Поэтому всю выпечку к праздничному столу обязательно выпекают с ним. А еще следует помнить, что вкусняшки должны быть постными, ведь начинается Успенский пост.

Постные маковые рулеты из дрожжевого теста

Для теста вам понадобятся :

  • 125 мл воды;
  • 250 г муки;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • цедра 1/4 лимона или апельсина;
  • ванилин (щепотка);
  • 5 г сухих дрожжей.

Чтобы приготовить начинку к пирогу на Маковея, следует взять:

  • 1/2 чашки изюма;
  • 1 чашка мака;
  • 1/3 чашки грецких орехов;
  • 1/3 чашки цукатов;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 столовая ложка крахмала;
  • кардамон, корица, ванилин (по вкусу).

Приготовление не сложно и не занимает много времени:

  1. Дрожжи и половину сахара растереть в отдельной глубокой миске. Оставить на 15 минут.
  2. Замесить тесто (вода, сахар, соль, просеянная мука, растительное масло, мелко натертая цедра). Оно не должно липнуть в руки.
  3. Накрыть тесто полотенцем, поставить в темное место на 1 час, пока объем не увеличится вдвое. Затем еще раз замесить и оставить на полчаса.
  4. Залить мак кипятком, размешать и откинуть на сито. Закинуть мак в кастрюлю, залить крутым кипятком (0,5 литров) и довести до кипения. Варить, пока жидкость не впитается.
  5. Отварной мак измельчить в мясорубке или блендере. Добавить орехи, цукаты, изюм, мед и крахмал. Не забыть специи.
  6. Тесто раскатать в пласт (размеры: 35х40 см). Распределить по нему начинку (отступать 2-3 см от края). Свернуть в рулет, защипать края и выложить на противень.
  7. Закрыть полотенцем и оставить так на 1 час.
  8. Перед запеканием рулет смазать сладким чаем, чтобы была золотистая корочка.
  9. Печь в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.
  10. Готовый рулет следует смазать сахарным сиропом (на 3 литра воды 0,5 стакана сахара).

Простые булочки с маком к чаю

Булочки с маком в Маковея (Медовый Спас) / © pixabay.com
Булочки с маком в Маковея (Медовый Спас) / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить этот вкусник к празднику Маковея (Медовый Спас), вам понадобятся:

  • 600 г муки;
  • 3 чайные ложки сахара;
  • 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 180 мл воды;
  • 4,5 столовой ложки растительного масла;
  • 180 мл газировки;
  • 300 г мака;
  • 150–200 г сахара.

Способ приготовления этой вкуснятины к Маковею очень прост:

  1. В миску просеять муку, добавить соль, сухие дрожжи и сахар.
  2. Смешать в кастрюле обычную и газировку, нагреть до 40 градусов.
  3. Сделать в муке лунку, постепенно ввести нагретую воду и растительное масло. Тщательно перемешать.
  4. Замесить тесто (оно должно быть мягким), накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом помещении.
  5. Приготовить начинку: мак залить крутым кипятком, оставить на 10 минут. Откинуть на сито, слить лишнюю жидкость и засыпать сахаром.
  6. Духовку разогреть до 190 градусов.
  7. Тесто раскатать на пласт (толщина: не больше 5 мм). Выложить начинку.
  8. Свернуть в рулет и нарезать на отдельные куски.
  9. Выложить булочки на противень, смазанный растительным маслом. Оставить на 20 минут.
  10. Выпекать в течение 25-30 минут.

Готовые булочки с маком в Маковея можно посыпать сахарной пудрой.

Коржи на Маковея: рецепт праздничного десерта

Коржи на Маковея / © pixabay.com
Коржи на Маковея / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить коржи на Маковея, вам понадобятся:

  • 1 стакан муки;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 40 г меда;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 60-70 г мака;
  • 400 мл холодной воды;
  • 60 мл теплой воды;
  • соль (мелкая).

Способ приготовления:

  1. Залить мак кипятком и оставить его на 30 минут.
  2. В стакан положить столовую ложку меда, добавить соду и залить теплой водой. Тщательно размешать.
  3. 2/3 муки смешать с полученной медовой водой. Замесите тесто, постепенно добавляя еще муки. Тесто не должно липнуть в руки. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
  4. Раскатать тесто (толщина не более 0,2-0,5 см) и с помощью тонкого стакана вырезать из него круглые формы. Проколоть вилкой.
  5. Выложить будущие коржи на Маковея на противень и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.
  6. Приготовить маковую смесь: слить из мака воду, перетереть его с сахаром, залить холодной водой и размешивать, пока вода не станет белой.
  7. Достать готовые лепешки, сложить в миску, залить маковой смесью и оставить на 2 часа.

Маковый торт, который можно есть в пост

Рецепт макового торта на Маковея / © pixabay.com
Рецепт макового торта на Маковея / Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить необычный маковый торт на Маковея, вам понадобятся:

  • 1 стакан сахара;
  • 2 стакана воды;
  • 0,5 стакана меда;
  • 2,5 стакана муки;
  • 5 столовых ложек растительного масла;
  • 3 столовые ложки мака;
  • цедра лимона;
  • 2 столовые ложки какао-порошка;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 250 мл кокосового молока;
  • сахарный сироп или варенье.

Приготовление простое и не требует много времени:

  1. Закмочить в кипятке мак на 30 минут.
  2. Смешайте воду, сахар, мед и масло на тесто. Добавить частями просеянную муку.
  3. Тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – цедру лимона, в третью – какао.
  4. Выложить тесто ложкой поочередно в форму.
  5. Выпекать по 180 градусов 60-70 минут. Проверять готовность зубочистки.
  6. Приготовить крем: смешать в сотейнике кокосовое молоко, сахар и крахмал. Поставить на огонь и довести до загустения постоянно помешивая. Остудить.
  7. Разрезать готовый пирог на 2 части. Пропитайте каждую из них сахарным сиропом. Смазать кремом и дать настояться 30 минут.

Шулики на Маковея: уникальный рецепт наших предков

Шулики на Маковея / © pixabay.com
Шулики на Маковея / Фото: pixabay.com

Шулики на Маковея – интересный рецепт, который точно стоит попробовать приготовить на праздник. Вам понадобятся:

  • 1 стакан теплой кипяченой воды;
  • 3 стакана муки;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
  • 6-7 столовых ложек меда или сахара;
  • 200 г мака;
  • 500 мл кипящей воды.

Способ приготовления:

  1. Залить мак кипятком, чтобы он разбух.
  2. Муку, соль, соду и лимонную кислоту смешать. Добавить теплую воду и замесить тесто. Оно должно быть достаточно густым.
  3. Разделить тесто на две части. Раскатать на два круга (толщина: до 1,5 см). В нескольких местах проткнуть вилкой.
  4. Разогреть сковородку, выложить на нее тесто и убавить огонь. Выпекать под крышкой на сухой сковороде до готовности.
  5. Мак процедить, перетереть с помощью блендера или мясорубки. Когда он даст молочко, подсыпать сахар и долить воды.
  6. Коржи остудить, разрезать на ромбики (размер: 2х2 см).
  7. Залить шу на Маковея маковой смесью и настаивать несколько часов. Время от времени нужно помешивать.
Следующая публикация