Праздник Марии Магдалины 2022: что нельзя делать, традиции, молитва

4 августа верующие празднуют праздник Марии Магдалины – последовательницы Иисуса Христа. Что нельзя делать в этот день, какие традиции существуют? ТСН.ua подготовил интересные факты о празднике, а также сильную молитву к Марии Магдалине.

Мария Магдалина – кем она была

Родилась святая равноапостольная Мария в небольшом городке Магдала, расположенном на берегу Генисаретского озера (Галилея, северная часть Святой Земли). Она была одержима семью бесами. И когда Спаситель, изгнавший нечисть из ее тела, стала верной ученицей и последовательницей Иисуса Христа, повсюду следуя за ним. Где бы они ни останавливались, Мария Магдалина проявляла особую заботу о Сыне Божьем. Когда его распяли на кресте, она стояла рядом с Пречистой Девой Марией, разделяя ее горе и страдание.

К утру Пасхи Мария Магдалина пришла с другими женами-мироносицами в гробницу Спасителя. Но пещера была пуста. Именно верная последовательница первой увидела воскресшего Иисуса Христа и получила от него просьбу рассказать об этом чуде всем его ученикам. Церковь признала Марию Магдалину равноапостольной, ведь именно она была первой благовестницей воскресения Христова.

Святая Мария Магдалина издавна считается покровительницей проповедников, миссионеров, социальных работников и учителей. Ее просят о вере, смирении, смелости, благодеянии, помощи во время гонений. А еще обращаются к Марии Магдалине тогда, когда нужно изгнать из человека бесов или избавиться от блудной страсти.

Что нельзя делать на Марии Магдалины

Марии Магдалины: что нельзя делать в этот день? / Фото: commons.wikimedia.org

Если 4 августа шел дождь, то крестьяне прекращали любую работу в поле. Считалось, что работников может убить молния.

Нельзя было отложить работу? Тогда люди обязательно молились равноапостольной Марии, чтобы получить ее покровительство.

Девушки на праздник Марии Магдалины отказывались от какой-либо тяжелой работы – чтобы не взорвать здоровье.

Не стоит в такой большой церковный праздник ругаться, ссориться, злословить, обижаться или оскорблять других.

Марии Магдалины: что можно делать в этот праздник

Девушки давно молились 4 августа святой Марии Магдалине, чтобы она подарила им красоту и молодость. Утром было принято собирать росу в серебряную посуду и умываться ею.

В Марьин день в лесах уже созревали ягоды, поэтому люди с самого утра шли их собирать. Не забывали посетить и богослужение. В церкви молились Марии Магдалины, просили защиты от бесов и покровительства.

Сильная молитва Марии Магдалины, которую должна прочитать каждая женщина 4 августа

Равноапостольная, святая жена-мироносица Мария Магдалина, ты теплотой своей любви ко Христу попрала все злые козни, обрела бесценный дар любви Спасителя и достигла Царства Небесного. Ради этого преклоняюсь перед тобой и со сокрушенным сердцем и умиленной душой взываю к тебе, я (имя). Преподобная ученица Христа Мария! Умолял он Христа, возлюбившего тебя и горячо любимого тобой, благословить меня силою оставить грехи мои, укрепить благодатью смело и бодро идти пути святых заповедей. Богу Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков.

Аминь!