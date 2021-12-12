"Праздник мужественных и преданных своему делу": Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск Украины

"Праздник мужественных и преданных своему делу": Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск Украины

Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск за самоотверженное исполнение служебного долга, отвагу, героизм и весомый вклад в общее дело обороны Украины.

Сегодня, 12 декабря, Украина отмечает День Сухопутных войск ВСУ. По случаю профессионального праздника президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих и ветеранов.

Текст поздравления размещен на сайте Офиса главы государства.

"Уважаемые воины Сухопутных войск! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сухопутных войск Украины", — говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что "это праздник мужественных и преданных своему делу воинов, которые в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства, защиту его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности".

Глава государства добавил, что Сухопутные войска — это самый многочисленный и мощный вид национального войска, которые "всегда играли решающую роль на поле боя, доказывая своей доблестью, стойкостью и умелыми действиями, что не существует силы, способной одолеть их волю к победе".

"И сегодня, в день своего профессионального праздника, военнослужащие Сухопутных войск продолжают стойко и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая достойный отпор российскому агрессору на востоке Украины", — отметил Зеленский.

Стоит отметить, что День Сухопутных войск Украины – праздник, отмечаемый ежегодно 12 декабря. Праздник установлен согласно Указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.