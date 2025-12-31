ТСН в социальных сетях

845
1 мин

"Свято наближається": СБУ заинтриговала новогодним видео с грузовиками и дронами

СБУ поздравила украинцев с наступающим Новым годом необычным ИИ-видео под культовую мелодию «Свято наближається», но с боевым подтекстом.

Ирина Лабьяк
Кадры из новогоднего видео от СБУ с грузовиками и Василием Малюком

Кадры из новогоднего видео от СБУ с грузовиками и Василием Малюком / © скриншот с видео

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала 31 декабря интригующее новогоднее видео под известную песню «Свято наближається» с возможным намеком на атаку дронами по Крымскому мосту.

Соответствующий ролик появился на TikTok-канале СБУ.

На сгенерированном искусственным интеллектом видео изображены красные праздничные грузовики, только вот вместо надписей Coca-Cola на них видны надписи SBU. За рулем одного из грузовиков показан глава спецслужбы Василий Малюк в шапке Санта-Клауса. Показан и его черный пес на фоне Крымского моста, по которому едут грузовики.

В какой-то момент из одной из машин вылетает ряд дронов. А завершается видео тем, что боец СБУ вешает на елку новогодний шарик с логотипом спецслужбы.

«Праздник приближается… мы все планируем», — говорится в подписи к ролику.

Заметим, что это праздничное видео от СБУ — отсылка к успешной, проведенной летом операции «Паутина», в рамках которой были атакованы российские военные аэродромы и самолеты. В декабре The Wall Street Journal раскрыло детали «Паутины». Ключевыми агентами выступили супруги украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы, которые создали в РФ логистическую сеть для тайной перевозки беспилотников, замаскированных под охотничьи кабины. Несмотря на критический момент, когда водитель грузовика случайно увидел скрытый груз, операцию удалось спасти благодаря вымышленной легенде.

845
