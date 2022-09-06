Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать, сильная молитва

Ежегодно 11 сентября верующие празднуют большой праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Связано оно со скорбным событием, когда был казнен великий пророк Иоанн Креститель. Читайте в материале ТСН.ua о празднике Усекновения главы Иоанна Предтечи, что можно и нельзя делать в этот день.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история праздника

Церковь не относит это торжество к числу двенадцатых праздников. Однако это достаточно важная дата, а потому 11 сентября строгий пост пытаются соблюдать даже те, кто не считает себя слишком благочестивым человеком. Ведь Иоанн Креститель или Предтеча долгое время жил в пустыне, где питался только медом и растительностью.

Сам праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи связан со страшными событиями. Согласно преданию менее 2000 лет назад святому отрубили голову по приказу царя Ирода. Падчерица правителя исполнила танец, так понравившийся Ироду, что тот пообещал ей выполнить все, что она попросит. Девушка попросила председателя Иоанна Крестителя, ведь была язычницей. В результате Иоанна заключили в тюрьму, а затем убили. Пострадал он из-за своей веры.

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи / Фото: commons.wikimedia.org

Это не совсем праздник в классическом понимании этого слова. Церковь считает, что Усекновение главы Иоанна Предтечи — "праздничный" день, то есть такой, когда нужно оставаться без дела. Верующие делают это для чествования святого, предсказавшего рождение Сына Божия.

Что нельзя делать в праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи:

ставить на стол блюда на блюде;

употреблять молочные и мясные продукты;

завидовать, сплетничать или ссориться;

брать в руки и использовать острые предметы (ножи, ножницы и т.п.);

венчаться, крестить ребенка;

танцевать или веселиться.

Также Церковь не позволяет резать какие-либо круглые предметы, своей формой напоминающие голову. К примеру, хлеб.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно делать

В этот день нужно вспоминать все свои грехи и молиться за их искупление.

Также молятся Иоанну Крестителю 11 сентября о здоровье:

Святой Предтечи и Крестителю Христову Иоанну! Проповедник сей покаяние, каются не презри нас, но молись во Владыку Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многие грехи упавших. Смерти убо чаем, о гресе же наших никогда же поболехом и о Царстве Небесном не попечемся: но не презри нас, Креститель Христов, честный Предтечи, более рожденных всех, постником и пустынником наставнику, чистоты учителя и ближний друг Христов.

Тебя молим, к тебе прибегаем: не отвергни нас, просящих твоего покровительства, обнови души наша покаянием, что есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господом выпроси нам очищение грехов. Уста недостойная взывают к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное с глубины вздыхает: простри пречистую правду твою и защити нас от врагов видимых и невидимых.

Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами Святого Иоанна Крестителя твоего, Пречистой Твоей Матери, Владычицы нашей Богородицы, спаси нас, грешных рабов твоих, кающихся о грехах. Ты ведь Бог кающихся, и на тебя, Спасителя, надеемся, славящее Пресвятое Имя Твое, с Безначальным Твоим Отцом, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и во все времена, и во веки веков.