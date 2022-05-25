Праздник Вознесения Господня 2022: когда, что можно и нельзя делать, молитва

Праздник Вознесения Господня 2022: когда, что можно и нельзя делать, молитва

Вознесение Господне – один из величайших церковных праздников. Читайте в материале ТСН.ua, когда Вознесение Господне, что можно делать, о запретах дня и сильной молитве для каждого.

Ежегодно великий церковный праздник Вознесения Господня празднуют на 40-й день Пасхи. Приурочено событие к тому периоду, когда Иисус Христос пробыл со своими учениками месяц времени после своего воскресения.

Какого числа празднуют Вознесение Господне 2022 христиане западного и восточного обряда

Праздник Вознесения Господня всегда приходится на разную дату, ведь привязан к другому великому событию – Пасхе. А потому в 2022 году христиане западного обряда празднуют его 26 мая, а христиане восточного обряда – 2 июня.

Согласно Евангелию, когда Иисус Христос, Сын Божий, воскрес из мертвых, он еще больше месяца пребывал среди своей паствы и апостолов на земле. Впоследствии собрал он всех учеников на горе Элеон, подарил им свое благословение, а затем вознесся во плоти на небо. После этого собравшиеся увидели ангелов, явившихся среди облаков и возвестивших, что Господь еще вернется на землю.

Традиции празднования

Праздник Вознесения Господня: что можно делать, традиции / Фото: pixabay.com

Вознесение Господне входит в перечень двунадесятых праздников, поэтому уже накануне во время праздничного богослужения начинаются торжественные песнопения и всенощное бдение. Верующие обязательно посещают храмы или уделяют время молитве дома. Праздник всегда выпадает на четверг, потому не каждый может сегодня пойти в церковь. В эту дату нет поста, поэтому можно употреблять любую пищу.

Посреди славян эта дата была известна как переход весны в лето, в этот период начинается жара. В древности наши предки традиционно водили хороводы, славили Бога. В конце дня устраивали праздничные столы и гулянья.

На Вознесение Господне часто пекли пироги с зеленым луком и особое угощение под названием "стремянка". Это был пирог, который сверху украшали тестом, чтобы получились этакие "перекладины". Их освящали в церкви, а затем ставили на праздничный стол.

Вознесение Господне: что можно делать и запреты

В праздник Вознесения Господня есть определенные запреты от православной церкви:

нельзя сплетничать, злословить;

если вас попросили о помощи, не отказывайте;

запрещается ездить на кладбище и поминать умерших;

нельзя венчаться;

категорически не позволено плевать на землю, потому что по ней ходил Иисус Христос.

А вот работать в этот день можно, ведь это не выходной. Верующие также стараются на Вознесение Господне подавать милостыню нищим, помогать нуждающимся.

Молитва на Вознесение Господне

Воскресение Господне: молитва / Фото: pixabay.com

Это коротенькая, но очень важная молитва, которая поможет найти ответы на свои вопросы, придаст здоровье, сил и сил.

Всемогущий Боже! Твой Сын Единородный, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса.

Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и во веки веков. Аминь.