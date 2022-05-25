Праздник Вознесения Господня 2022: когда, что можно и нельзя делать, молитва

Вознесение Господне – один из величайших церковных праздников. Читайте в материале ТСН.ua, когда Вознесение Господне, что можно делать, о запретах дня и сильной молитве для каждого.
Ежегодно великий церковный праздник Вознесения Господня празднуют на 40-й день Пасхи. Приурочено событие к тому периоду, когда Иисус Христос пробыл со своими учениками месяц времени после своего воскресения.
Какого числа празднуют Вознесение Господне 2022 христиане западного и восточного обряда
Праздник Вознесения Господня всегда приходится на разную дату, ведь привязан к другому великому событию – Пасхе. А потому в 2022 году христиане западного обряда празднуют его 26 мая, а христиане восточного обряда – 2 июня.
Согласно Евангелию, когда Иисус Христос, Сын Божий, воскрес из мертвых, он еще больше месяца пребывал среди своей паствы и апостолов на земле. Впоследствии собрал он всех учеников на горе Элеон, подарил им свое благословение, а затем вознесся во плоти на небо. После этого собравшиеся увидели ангелов, явившихся среди облаков и возвестивших, что Господь еще вернется на землю.
Традиции празднования
Вознесение Господне входит в перечень двунадесятых праздников, поэтому уже накануне во время праздничного богослужения начинаются торжественные песнопения и всенощное бдение. Верующие обязательно посещают храмы или уделяют время молитве дома. Праздник всегда выпадает на четверг, потому не каждый может сегодня пойти в церковь. В эту дату нет поста, поэтому можно употреблять любую пищу.
Посреди славян эта дата была известна как переход весны в лето, в этот период начинается жара. В древности наши предки традиционно водили хороводы, славили Бога. В конце дня устраивали праздничные столы и гулянья.
На Вознесение Господне часто пекли пироги с зеленым луком и особое угощение под названием "стремянка". Это был пирог, который сверху украшали тестом, чтобы получились этакие "перекладины". Их освящали в церкви, а затем ставили на праздничный стол.
Вознесение Господне: что можно делать и запреты
В праздник Вознесения Господня есть определенные запреты от православной церкви:
- нельзя сплетничать, злословить;
- если вас попросили о помощи, не отказывайте;
- запрещается ездить на кладбище и поминать умерших;
- нельзя венчаться;
- категорически не позволено плевать на землю, потому что по ней ходил Иисус Христос.
А вот работать в этот день можно, ведь это не выходной. Верующие также стараются на Вознесение Господне подавать милостыню нищим, помогать нуждающимся.
Молитва на Вознесение Господне
Это коротенькая, но очень важная молитва, которая поможет найти ответы на свои вопросы, придаст здоровье, сил и сил.
Всемогущий Боже! Твой Сын Единородный, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса.
Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и во веки веков. Аминь.