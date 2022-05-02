Праздник Юрия 2022: история, традиции и что нельзя делать

6 мая в церковном календаре – День святого Юрия (Георгия) Змееборца. Читайте на сайте ТСН.ua об истории этого праздника и что нельзя делать в день Юрия.

Святой Юрий (Георгий) Змееборец – одна из самых известных фигур в христианстве. На иконах его традиционно изображают в виде мужественного юноши, который едет верхом на белом коне и прокалывает копьем змея. Этот образ символичен и означает победу святого над древним змеем – дьяволом.

Праздник Юрия: история

Святой родился в богатой и состоятельной семье, свято верившей в Христа. Жил в Бейруте. Во взрослом возрасте он пошел служить в армию, где вскоре получил чин воеводы и старшего военачальника. На своем посту видит, как царь-язычник ненавидит христиан. Из-за гонений и несправедливого отношения к братьям во Христе Юрий пытается защитить невиновных. Он называет себя христианином и ждет, когда начнется над ним царский суд.

На суде Юрий произносит сильную речь в защиту христиан и христианства, однако царя она не убеждает. Сам правитель не хочет терять хорошего и опытного воина, а потому уговаривает его отречься от своей веры и перейти на сторону язычества. Уговоры не помогают и царь переходит к пыткам. Однако святой переносит их мужественно, а раны его исцеляет спустившийся с небес ангел. Когда царь увидел, что христианского духа Юрия ему не сломить, он повелевает отрубить мужчине голову. Случилось это в 303 году в Никодимии.

Святого Юрия (Георгия) за духовную победу над правителем часто называют Победителем. К этому святому с особым уважением относятся воины, скотоводы и земледельцы. Он ведь считается их покровителем. Также Юрия называют защитником домашнего скота, в частности, коров.

Как празднуют день Юрия в разных регионах Украины: традиции

Традиции в День Юрия Змееборца / commons.wikimedia.org

В разных регионах Украины праздник Юрия имеет разные названия: Юра, Юрий, Юрьев день. Традиции тоже разнились. Самой популярной считалась следующая: утром перед выгоном скота его кормили цветами "юрочками", чтобы животное дало много молока. Выгоняли коров на пастбища только после восхода солнца, "чтобы ведьма не могла навредить". Также обязательно молились святому Юрию о здоровье скота.

Считалось, что у Весеннего Юрия, как еще называли этот день, есть ключи от лета, которыми он открывает дверь, впуская в мир тепло. Именно после этого начинался бурный рост трав и зелени. Говорили "Юрий землю отпирает". А еще в эти дни прилетали из теплых краев ласточки, поэтому старые люди часто говорили: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".

На день Юрия запрещалось вязать и даже держать в руках изделия из шерсти. Иначе волки в стаде перегрызут всех овец. Также нельзя ругаться или громко кричать, чтобы громом не убило.

В некоторых селах на Закарпатье молодежь традиционно обливалась водой и рисовала дома березовыми вениками.

Народные приметы